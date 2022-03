Il mese di marzo è agli sgoccioli e, per questo motivo, è bene cominciare a concentrarsi su aprile e sui suoi cambiamenti.

L’oroscopo, infatti, ci aiuterà a capire quali strade percorrere e come fare ad ottenere soddisfazioni da ogni giornata.

Vivere significa trarre il massimo da ogni gesto della propria quotidianità, in questo le stelle possono esserci favorevoli o sfavorevoli.

Non bisognerebbe mai dimenticarsi, però, che le nostre gesta dipendono principalmente da noi stessi.

Mai delegare la propria fortuna a fattori esterni, cose o persone che siano. Tuttavia, in tutto questo i vari oroscopi, dal Maya a quello cinese possono aiutarci a tracciare la via.

Tra i segni che avranno fortuna ad aprile meritano di essere citati il Cancro, il Leone e lo Scorpione.

Fortuna e amore dal 5 aprile per il Cancro ma anche soldi per questi 2 segni zodiacali grazie all’alleanza di Venere e Giove

Per il Cancro il mese di aprile sarà di transizione, un periodo al bivio tra due diverse scelte. Sul lavoro potrebbero presentarsi dei problemi che si risolveranno con un po’ di impegno, in alcuni casi si potrebbe anche pensare di cambiare occupazione.

Se, nonostante l’impegno, i risultati tardano ad arrivare non bisognerà preoccuparsi particolarmente. Ogni cosa a suo tempo e il lavoro ripagherà di tutte le fatiche.

In amore, invece, per i single non sarà ancora tempo di impegnarsi a tempo pieno. Potrebbero imbattersi in relazioni occasionali che non porteranno da nessuna parte ma che arricchiranno e aiuteranno a capire cosa si vuole veramente.

Venere sarà favorevole ai nati sotto questo segno dal 5 aprile, specialmente il 17 aprile e il 26 aprile.

Quindi occhi aperti in questi giorni di primavera perché gli incontri interessanti saranno dietro l’angolo.

Per quanto riguarda l’ascendente Cancro in Sagittario riceverà enormi gratificazioni sul lavoro proprio in primavera.

Leone

La buona sorte sarà dalla parte del Leone dal 15 aprile in poi. Quindi ancora un po’ di pazienza e, poi, molto probabilmente molte questioni in sospeso si sbloccheranno.

In attesa di nuove gratifiche l’impegno non dovrà venire meno, è fondamentale per ottenere risultati. Il denaro non mancherà ma attenzione a non trasformarlo nel nostro maggiore interesse. Il denaro è mezzo per arrivare ad altro, non può essere fine a se stesso.

In amore Venere sarà in opposizione fino a maggio ma già dal 5 aprile potrebbe essere meno ostile.

Per questo motivo i single dovrebbero cominciare a guardarsi attorno. I rapporti consolidati potrebbero attraversare momenti di crisi ma se sono veramente forti ne usciranno indenni.

Il Leone in Pesci sarà favorito in primavera specialmente in campo professionale. Riuscirà a rifarsi del tempo passato e del periodo triste da cui è appena uscito.

Scorpione

Da ultimo lo Scorpione che vivrà un mese di aprile favorevole grazie all’appoggio di Giove. Attenzione a non portare sul lavoro tensioni personali che potrebbero creare dissidi con capi o colleghi.

I giorni migliori per gli Scorpioni sono il 5 e l’8 aprile dove potrebbero arrivare delle botte di fortuna non indifferenti.

In amore meglio scrollarsi di dosso le vecchie relazioni con le loro crisi e la loro negatività. Infatti le incertezze sono peggio di una rottura definitiva.

Chi è in cerca dell’amore dovrà scrutare l’orizzonte perché la persona giusta potrebbe essere più vicina di quello che sembra.

Lo Scorpione in Leone avrà pianeti favorevoli in primavera che permetteranno di concludere contratti o ottenere promozioni sul lavoro. La creatività sarà alla base della primavera dello Scorpione. Quindi, fortuna e amore dal 5 aprile per il Cancro ma anche per lo Scorpione.