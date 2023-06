Le zanzare ti infastidiscono? Liberatene subito con questa soluzione casalinga gratis che farà sparire anche le vespe

Invece dei classici insetticidi, prova a usare questo prodotto naturale potentissimo, rimarrai senza parole!

L’estate è la stagione più amata per tanti, quella delle vacanze e del meritato relax in compagnia dei nostri cari. Dopo tanti giorni di pioggia e freddo, finalmente siamo pronti per dedicarci alla tintarella estiva, al sole e al mare. Se questa è la bella faccia della medaglia, ne esiste anche un’altra, più brutta e antipatica. E riguarda tutti gli insetti che popolano le nostre giornate durante l’estate. Proprio quando fa caldo, infatti, insetti come zanzare e vespe iniziano a diffondersi all’interno di case e giardini, rovinandoci i momenti più belli. La soluzione più immediata in questi casi è utilizzare un insetticida, zampironi o le classiche candele alla citronella.

Questi prodotti sono tutti molto validi, ma non sono naturali tanto quanto il metodo che stiamo per presentarti oggi. Stiamo parlando di un’idea da realizzare a casa, comodamente, che costa addirittura meno di 1 euro. È la soluzione che hai sempre cercato e si trova già nella tua casa, solo che non l’hai mai saputo.

Le zanzare ti infastidiscono? Puoi liberartene subito e far profumare la tua casa con questo aroma incredibilmente invitante

Tutti noi, prima o poi, abbiamo avuto a che fare con la presenza molesta di qualche insetto in casa. A maggior ragione se abbiamo delle piante in casa o in giardino, il rischio di attirare gli insetti sarà ancora più elevato. Per prevenire questo problema bisogna attrezzarsi nei modi giusti. Ad esempio, chi ha il basilico e vuole proteggerlo da acari e afidi in estate, dovrà utilizzare gli insetticidi naturali più adatti.

Per non parlare dei pesciolini d’argento, un altro insetto tipico delle temperature calde e che potremo eliminare grazie ad alcuni semplicissimi rimedi naturali. È sempre utilizzando altrettanti rimedi naturali che riusciremo ad allontanare anche le tanto odiate zanzare.

Aroma buonissimo in casa

Uno dei metodi più consigliati dagli esperti della cura della casa nel casi in cui le zanzare ti infastidiscono è il caffè bruciato. Cosa si intende? Le zanzare non tollerano in nessun modo l’odore del caffè bruciato, il quale per loro è un fortissimo repellente naturale. Ecco perché un’idea naturale e oltremodo efficace per allontanare le zanzare sarà proprio la seguente. Dovremo semplicemente riempire un barattolo di vetro con del caffè, e lasciarlo aperto, quindi senza coperchio. A questo punto, dovremo assicurarci di appoggiare il barattolo in una zona strategica, laddove solitamente le zanzare entrano in casa. Andrà benissimo, come piano d’appoggio, il davanzale in marmo di una finestra, o il pavimento, ad esempio.

Ora arriviamo alla parte più importante: con un fiammifero o un accendino, dovremo far bruciare il caffè, molto lentamente. L’odore che si diffonderà da questo barattolo sarà molto piacevole per noi, ma così fastidioso per le zanzare che voleranno via in un istante. E così allontaneremo anche le vespe!

Un buonissimo olio essenziale

Le zanzare ti infastidiscono? Te ne potrai liberare subito grazie anche all’olio di geranio. Forse non tutti ne hanno sentito parlare, eppure questo è un altro buonissimo repellente contro questi fastidiosi insetti. In questo caso, sarà sufficiente aggiungere 10 gocce di olio essenziale in un diffusore.

Con la stessa dinamica del caffè, così anche l’olio essenziale al geranio si diffonderà, dando molto fastidio alle zanzare, che si volatilizzeranno. Otterremo un ottimo risultato, in maniera totalmente naturale.