Continui rovesci di posizione in un trend di lungo che rimane saldamente rialzista. Come abbiamo spiegato più volte dobbiamo concentrarci non sulle nuvole passeggere, ma sul cielo, e questo è impostato al rialzo. Come vedremo nel prossimo paragrafo ci sono ancora tutte le ragioni probabilistche per favorire ulteriori rialzi fino allal fine dell’anno. Dove vanno ora i mercati azionari?

Le ragioni a favore del rialzo

Il terzo anno del ciclo presidenziale con oltre il 80% dei casi dal 1898 ad oggi, è quasi sempre stato positivo e con rendimenti che spesso hanno superato il 20%.

Dopo i primi 27 mesi del decennio la probabilità è elevata che si sia già formato il minimo del decennio stesso.

Il barometro di gennaio indica una probabilità supeeriore al 90% che l’anno si chiuderà con un rendimento positivo.

Dal punto di visita macroeconomico, lo scenario attuale con tassi alti/in salita o stabili sui livelli attuali, sono sempre stati compatibili con rialzi dei mercati azionari.

Le medie 200/400 e 600 settate sul time frame settimanale indicano che le probabilità appena accennate siano ancora intatte.

Dove vanno ora i mercati azionari? I livelli di breve termine

Alle ore 16:54 della seduta di contrattazione del giorno 28 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.089

Eurostoxx Future

4.372

Ftse Mib Future

27.730

S&P500

4.378,76.

Ieri abbiamo specificato che in questo momento il miglior approccio di brevissimo deve essere improntato alla cautela. Fra ieri è oggi si è riformato uno swing rialzista di brevissimo, ma non è ancora un segnale pieno. Cosa si deve attendere? La scadenza del setup del 30 giugno, che rappresenta anche la chiusura settimanale. A questo punto gli oscillatori proprietari si sono messi in attesa. Fino al 30 giugno potrebbe ancora accadere di tutto, e potremmo anche rivedere i prezzi tornare verso il basso. Meglio attendere.

Lettura consigliata

Perché questa località italiana dalla spiaggia dorata è perfetta per una seconda casa al mare partendo da 60.000 euro