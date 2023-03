I pesciolini d’argento ti tormentano? Non usare l’aceto per eliminarli ma 3 geniali rimedi naturali: funzionano davvero!

Gli insetti sono animali sgraditi alla maggior parte delle persone. Quando entrano nelle nostre case, il nostro primo pensiero è quello di mandarli via velocemente. Oggi parleremo di un animale che ognuno di noi ha visto almeno una volta nella sua vita: il pesciolino d’argento. Scopriremo come eliminarli una volta per tutte senza fatica, ma anche come risolvere il problema alla radice.

Sono piccoli e silenziosi: i pesciolini d’argento entrano nelle nostre case senza fare rumore e possiamo trovarli negli angoli più nascosti delle nostre stanze. Questi animali preferiscono luoghi bui, caldi ed umidi. Ecco perché possiamo trovarli dietro la carta da parati, ma anche tra le fughe delle piastrelle, nelle fessure e tra le crepe. Le piccole dimensioni permettono loro di accedere indisturbati ovunque. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo darti le soluzioni più efficaci ed economiche per risolvere questo comune problema.

I pesciolini d’argento ti tormentano e non sai come liberartene? Prova ad usare un ingrediente che hai sicuramente in dispensa

Devi sapere che i pesciolini d’argento odiano le spezie e le erbe aromatiche. Il loro odore è un ottimo rimedio per dire addio ai pesciolini d’argento. Tra i rimedi più efficaci c’è l’alloro. Usarlo per eliminare i pesciolini d’argento è molto semplice.

Mettine qualche foglia dentro un fazzoletto di cotone e tienile nei cassetti. Potrai usare anche l’olio essenziale di alloro ed applicarlo nelle zone della casa più a rischio. In men che non si dica non troverai più pesciolini d’argento negli ambienti domestici.

Hai mai provato a creare una trappola contro i pesciolini d’argento? Non costa un euro ed è infallibile

Probabilmente non lo sai, ma con una sola patata possiamo eliminare ogni traccia di pesciolini d’argento dalla nostra casa. Le patate sono ricche d’amido e possono aiutarci molto per la pulizia della casa, ma anche contro i pesciolini d’argento.

Tutto ciò che devi fare è prendere una patata, tagliarla a metà e ricavare una concavità nella sua polpa. Mettiamo la patata in un angolo della casa: l’amido attirerà i pesciolini che rimarranno intrappolati. Provare per credere. Otterrai lo stesso risultato grattugiando una patata e poggiandola su un pezzetto di carta stagnola.

Ecco gli odori che infastidiscono questi insetti: usa diffusori e spargi essenze

Ciò che per noi è un profumo gradevole, molto spesso per gli insetti è insopportabile. Aggiungi 20 gocce di essenza di ginkgo biloba in mezzo litro d’acqua e vaporizzalo per la casa, se noti la presenza di questi fastidiosi animaletti. Un altro prodotto estremamente efficace e dal profumo davvero piacevole è la citronella. Puoi usare sia le foglie sia il suo olio essenziale: questo rimedio in estate allontanerà anche mosche, zanzare e formiche.

Come prevenire i pesciolini d’argento

Se i pesciolini d’argento ti tormentano, dopo averli eliminati prova a prevenire il problema. Come abbiamo detto, i pesciolini d’argento odiano gli ambienti luminosi. Il nostro consiglio, dunque, è quello di arieggiare spesso gli ambienti e renderli quanto più luminosi possibile.

Lava spesso i pavimenti e cerca di ridurre al minimo l’umidità in ambienti come bagno e cucina. Con questi piccoli accorgimenti, i pesciolini d’argento non saranno più un problema.