Hai il basilico in giardino? Usa questi 3 insetticidi naturali per proteggerlo da acari e afidi in estate

Chi l’ha detto che il basilico non possa vivere a lungo? Ti sveliamo alcuni segreti naturali per farlo vivere bene senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Che tu abbia il pollice verde o no, avrai provato almeno una volta nella vita a coltivare una piantina di basilico. Al supermercato e nei centri di giardinaggio queste piantine si trovano a pochissimo, anche a meno di 3 euro, ed emanano un profumo inebriante. Il verde vivace delle foglie rende allegro qualsiasi giardino o balcone, ed è proprio questa la stagione ottimale per coltivarle. Senza contare l’apporto fondamentale che il basilico regala in cucina. Un buon piatto di gnocchi al pomodoro e mozzarella, o una pizza margherita fumante, non sarebbero la stessa cosa senza una foglia fresca di basilico. C’è, però, l’idea per cui il basilico sia una pianta dalla vita breve.

Spesso le persone pensano che, una volta utilizzate le foglie già nate sul basilico, il resto sia semplicemente destinato a morire. In realtà questo è un errore grossissimo, perché il basilico può durare tantissimo tempo. In estate, però, bisogna stare particolarmente attenti ad alcune minacce che potrebbero attaccare la nostra piantina.

Hai il basilico in giardino? Con questi 3 piccoli trucchetti puoi allontanare parassiti e insetti di ogni tipo

Ti è capitato di vedere il tuo basilico un po’ più moscio del solito? Le foglie sembrano quasi mangiucchiate o presentano delle piccole macchie nere? Il motivo è che la nostra piantina potrebbe essere stata attaccata dai parassiti. Tra i più comuni “predatori” del basilico possiamo trovare i pidocchi, o afidi, ma anche acari, lumache, bruchi, mosche bianche e tanto altro ancora.

In questo caso, i rimedi naturali sono sempre da preferire agli insetticidi, per un motivo molto semplice. Non sarebbe salutare spruzzare un insetticida su un alimento, il basilico appunto, che poi andremmo a mangiare. La natura, per fortuna, ci regala tanti rimedi che non nuocciono né alla salute né all’ambiente. Esistono ingredienti naturali utili per eliminare le zanzare, e non solo. Non sono in molti a sapere questa cosa. Coltivare alcune piante vicino ad altre allontana il rischio di un attacco di parassiti e tutto questo è assolutamente incredibile. Capiamo, invece, come dovremmo comportarci con il basilico.

Lo usiamo spesso anche in cucina

Il primo alimento utile per proteggere le nostre piantine dagli attacchi dei parassiti se hai il basilico in giardino è il peperoncino. Per usarlo, sarà sufficiente diluire 5 o 6 grammi di peperoncino in 750 ml di acqua e poi mettere tutto in un nebulizzatore. Bisognerà vaporizzare questa soluzione liquida sulla nostra piantina attaccata dai parassiti una volta ogni 10 giorni per vedere i primi effetti.

2 condimenti molto amati

Hai il basilico in giardino e vuoi che rimanga bello e rigoglioso a lungo? Allora usa il sale grosso. Anche in questo caso dovremo far sciogliere un pugnetto di sale grosso in 750 ml di acqua e poi agitare bene il tutto. Dovremo versare la soluzione in uno spruzzino e poi, come prima, nebulizzare il tutto sulle piante. Anche in questo caso, allontaneremo insetti e parassiti.

Infine ricordiamo che un altro ingrediente molto utile per questo tipo di incombenze è l’olio di Neem. Questo antiparassitario naturale ci aiuterà ad eliminare anche cocciniglie, mosche bianche e altri insetti. Suggeriamo, quindi, di tenerlo sempre in casa per agire in situazioni di necessità.