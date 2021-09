Questo è l’autunno delle gonne di ogni tipo, da quella midi di jeans alla fantasia a fiori, passando per la minigonna a portafoglio. Tutti questi modelli valorizzano alcune tipologie di fisico più di altre e tra queste sicuramente figura chi ha gambe toniche e allenate. Se molto dipende dalla propria costituzione, un buon allenamento della zona gambe riesce a regalare veramente ottimi risultati.

In particolare, un allenamento mirato sui polpacci consente di raggiungere la giusta tonicità e una gamba immediatamente più snella. E allora, per gambe toniche da urlo attenzione a non dimenticare di allenare quest’importantissima zona, durante il proprio workout. Ecco un circuito mirato sull’allenamento dei polpacci e semplici esercizi che tutti possono facilmente replicare a casa.

4 esercizi per avere per risultati in poco tempo

I primi due esercizi sono il “calf raises” e il “calf Jumps”, entrambi da eseguire in posizione eretta durante la partenza. Il primo prevede l’utilizzo di uno step o di qualunque piccolo rialzo disponibile a casa.

In posizione perfettamente eretta sullo step, occorre portare il corpo il più indietro possibile. Parte della pianta dei piedi dovrà fuoriuscire dallo step. È possibile tendere le braccia verso un qualsiasi punto d’appoggio per non perdere l’equilibrio. Con le gambe abbastanza morbide, spingere i talloni verso l’alto, sollevando i glutei e ripetere il movimento per 30 volte, respirando lentamente.

Il secondo esercizio è il calf Jump con i manubri, che bisognerà ripetere per altre 30 volte. In posizione eretta sul tappetto, con le braccia lungo il corpo e i manubri tra le mani, effettuare dei saltelli sul posto. Il corpo rimane perfettamente dritto e occorrerà riscendere sempre nella posizione di partenza.

Per gambe toniche da urlo attenzione a non dimenticare di allenare quest’importantissima zona

Il terzo esercizio è il calf raises in squat, un esercizio che allena polpacci e interno coscia in modo particolare. Nella posizione del sumo squat e con le mani sui fianchi, alzare i talloni verso l’altro, mantenendo il peso su cosce e punta del piede. Respirare profondamente e ripetere il movimento per 30 volte.

L’ultimo esercizio è il calf seduto con manubri, per cui occorrerà utilizzare una sedia e dei pesi. Bisognerà sedersi con le gambe chiuse e le braccia stese sulle gambe. Tenere fermi i manubri nelle mani e sollevare solo i talloni, mantenendo il resto dei piedi ben saldi al pavimento. Scendere lentamente e ripetere l’intero esercizio per un totale di 30 volte.