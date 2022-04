Indubbiamente questo nuovo scenario di guerra ha cambiato molte delle abitudini quotidiane non solo degli italiani ma anche dei risparmiatori. Alcuni settori di investimento sono tornati alla ribalta. Basti pensare a quello delle armi. Ma non è l’unico. Anche il settore energetico, in piena metamorfosi, ha dovuto rielaborare i propri equilibri interni alla luce di una politica di guerra basata soprattutto sulla questione dei rifornimenti da parte della Russia. Altri settori, invece, come quello della sicurezza informatica, hanno rafforzato un trend che li vedeva già promesse di investimento per i portafogli di domani. Ma anche in questo caso si è assistito ad un cambio delle potenzialità.

I famosi FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) hanno registrato, soprattutto nelle ultime settimane, alterne vicende.

I nuovi protagonisti dei mercati del futuro nella view degli analisti

Il crollo degli abbonati di Netflix e le poche prospettive di rimpiazzarli per il futuro, hanno creato non pochi problemi al titolo in Borsa. Problemi che hanno portato ad un crollo delle quotazioni. Non vanno molto bene le cose, almeno sul piano delle trimestrali, nemmeno per Amazon. La creatura di Jeff Bezos deve affrontare la prima perdita (si parla di qualcosa come 3,8 miliardi di dollari) dal 2005. Diametralmente opposta la situazione di Apple che, anche grazie alle vendite del nuovo iPhone, riesce a reggere e a presentare a Wall Street conti che battono le attese.

Prima conseguenza di queste metamorfosi, la corsa degli osservatori per cercare di capire quali saranno i nuovi protagonisti dei mercati del futuro e soprattutto quali saranno i nuovi settori su cui questi titoli si fonderanno. C’è chi guarda alle commodity come alle favorite, soprattutto in virtù delle conseguenze di una guerra che, inevitabilmente, sta facendo sentire i suoi contraccolpi anche sul settore alimentare.

Altri, invece, pensano che sarà il caso di puntare sui semiconduttori chiamando in causa nomi come Nvidia, Intel e AMD. Intanto da Wall Street 3M Co. registra un downgrade dagli analisti di Argus che hanno portato il rating da Buy a Hold. Buone notizie per Kinder Morgan Inc. che da Wells Fargo vede il suo precedente giudizio Underweight trasformarsi in Equal Weight. Coca-Cola Co. invece, scende nei favori di DZ Bank perché passa da Buy ad Hold.