Basta con la solita e classica lasagna della domenica, prepariamoci per gustare questa versione meraviglia a base di pesce. Tutti adorano il pesce e non si perde occasione per sperimentare ottime ricette da mettere in tavola soprattutto nei giorni di festa.

In questo caso, non si tratta di sushi o di tipiche ricette orientali come per questa pietanza da far venire l’acquolina in bocca, ma di una spettacolare lasagna bianca. Un boccone di mare per anticipare l’estate con l’allegria della convivialità di questi giorni tra Carnevale e Pasqua.

Nella ricetta qui riportata ci sono la maggior parte degli ingredienti che si possono trovare in ogni pescheria. Ovviamente si possono creare delle piccole variazioni o addirittura stravolgere tutto ad esempio per una versione veloce tanta besciamella e salmone.

Ingredienti

150 gr di lasagne

100 gr di pesce bianco

200 gr di cozze

100 g di totani

200 g di vongole

100 gr di gamberetti

4 pomodorini

1 spicchi d’aglio

mezzo bicchiere di vino bianco

olio extravergine d’oliva

prezzemolo

besciamella (300 ml di latte, 30 gr di farina, 30 gr di burro e un pizzico di sale)

Non la classica lasagna ma questa di pesce per sorprendere tutti e festeggiare il Carnevale con raffinatezza e gusto

Procedimento

Iniziare dalla besciamella che può essere preparata in casa. Questo passaggio che dura circa 5 minuti è fondamentale per la buona riuscita della lasagna. Prendere un pentolino e aggiungere il burro, un pizzico di sale e la farina e stemperare con un cucchiaio di acciaio.

Poi un po’ alla volta versare un cucchiaio di latte e farlo incorporare fino a quando si potrà versare tutto il latte. Infine far addensare, su fuoco moderato girando lentamente.

Adesso passare al condimento di pesce. Prendere le vongole lasciate spurgare la notte prima per eliminare la sabbia e farle cuocere insieme alle cozze in padella con un po’ d’acqua fino a quando non saranno aperte. Eliminare i gusci e mettere da parte i molluschi.

Nel frattempo, prendere una pentola e friggere uno spicchio d’aglio con un filo d’olio extravergine d’oliva. Successivamente aggiungere il pesce tagliato a cubetti e far rosolare per qualche minuto. Poi aggiungere i gamberetti, i totani e i pomodorini tagliati a rondelle.

Infine aggiungere le cozze, le vongole, il prezzemolo tritato e lasciar sfumare tutto con mezzo bicchiere di vino bianco. Riporre tutto il pesce in una ciotolina escludendo il sughetto rimasto in padella che dovrà essere amalgamato alla besciamella per renderla ancora più gustosa.

Poi prendere una pirofila da forno, spargere uno strato di besciamella sul fondo, fare uno strato di lasagna scottata precedentemente per qualche secondo il acqua salata. E procedere con i vari strati di condimento di pesce, besciamella ed infine sfoglia di lasagna fino a che non sarà finito il condimento di pesce.

Infornare per circa 30 minuti a 180°C e attendere che si raffreddi un po’ prima di servire.

