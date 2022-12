Le vacanze invernali in hotel con SPA sulla neve in Alto Adige e non solo: 4 segreti per risparmiare

La neve è arrivata copiosa dall’Alto Adige al Trentino e su tutte le Alpi. Se siamo alla ricerca di offerte per risparmiare per la settimana bianca di seguito sveleremo 4 idee straordinarie.

Molti di noi infatti sognano una vacanza coccolati in hotel con magari anche un ottimo centro benessere. Se si teme il caro neve, potremmo profittare delle offerte sugli skipass ma per quanto riguarda il pernottamento? Ecco delle idee per risparmiare, e non poco, concedendosi una vacanza extraconfort.

Le vacanze invernali in hotel con SPA sulla neve: le proposte viaggi di MD, LIDL, ESSELUNGA etc.

Spesso quando riceviamo il volantino con le offerte dei supermercati prestiamo poca attenzione alle ultime due pagine. Qui, infatti, troviamo le offerte viaggi e vacanza a prezzi di favore.

In Valle Aurina in Hotel 3 stelle

Facciamo qualche esempio. Su MD Viaggi troviamo un’offerta molto allettante per un soggiorno presso il Familyhotel Stegerhaus a San Giovanni in Valle Aurina. La proposta prevede l’utilizzo della sauna e l’ingresso giornaliero alla piscina Cascade. Il trattamento è di mezza pensione con colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta, open bar e snack pomeridiano.

Con il simulatore di preventivi del sito scopriamo che 4 notti dal 29/1 al 2/2 avrebbero un prezzo di 490 euro in camera doppia per due persone.

A Malles in resort a 4 stelle superior

Se vogliamo fare un altro esempio: Lidl ha in convenzione una proposta di soggiorno con l’Hotel Beauty & Wellness Resort Garberhof. La proposta prevede un trattamento in mezza pensione con utilizzo del centro benessere e della piscina coperta. Il centro benessere è dotato di bagno turco, idromassaggio, sauna, angolo tisane, area relax e sala fitness mentre le piscine sono ben due una riscaldata al coperto ed una riscaldata all’esterno. Soprattutto dopo una giornata di sci è importante prendersi cura di articolazioni e pelle. Il resort si trova a 10 km dalle piste di Waltes e compreso nella proposta c’è lo skibus gratuiti. In questo caso andremo a spendere per ben 7 notti per 2 persone in un periodo (scelto per questo esempio) dall’8/1 al 15/1 2.288 euro, ossia 1.144 euro a persona.

Convenzioni con i CRAL

Un’altra possibilità per risparmiare un bel gruzzoletto è usufruire degli sconti riservati agli associati dei CRAL aziendali. Chi è dipende di grandi aziende, banche, ospedali, Forze dell’Ordine e Pubbliche Amministrazione dovrebbe dare un’occhiata alle convenzioni promosse dal CRAL. Il Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori, di un’azienda o ente pubblico si adoperano per stipulare convenzioni a prezzi vantaggiosi per i propri lavoratori. Le convezioni coprono servizi di vario tipo dal dentista ai ristoranti sino alle vacanze.

In Vacanza in hotel in Trentino con Assocral

Oltre ai CRAL aziendali si può dare un’occhiata anche ad Assocral, un’associazione che convoglia Cral aziendali, associazioni sportive, Università etc. Presentando la tessera si può usufruire di diversi sconti nel settore turistico. Proponiamo a titolo di esempio, la convenzione con l’Hotel Ramon 3 stelle superior. L’Hotel di Campitello di Fassa riserva uno sconto del 10% agli associati di Assocral. L’Hotel dista a 100 metri dalla Funivia Col Rodella, e dotato anche di centro benessere interno con sauna finlandese, idromassaggio e bagno turco.

Ecco quindi come risparmiare prenotando le vacanze invernali in hotel con SPA sulla neve in Alto Adige e Trentino.