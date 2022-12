È incredibile come questo concime casalingo riesca a far durare più a lungo la stella di Natale

La stella di Natale è una pianta ornamentale tra le più belle del periodo. I suoi colori rallegrano la casa. Ma spesso commettiamo alcuni errori che compromettono la sua crescita. Vediamo cosa possiamo fare per rinvigorirla.

Le festività natalizie sono praticamente dietro l’angolo. Abbiamo terminato di addobbare la casa per l’occasione e molti hanno anche deciso cosa cucinare durante le feste.

Ma abbiamo acquistato tutti i regali? O siamo quelle persone che rimandano sempre e si ritrovano a correre al centro commerciale il giorno della Vigilia?

In realtà “azzeccare” il regalo perfetto non è sempre facile. Anzi, spesso, diventa un vero e proprio problema, perché un regalo sbagliato potrebbe farci fare brutte figure.

Regalare la stella di Natale è sempre una buona idea

Sciarpe, guanti, calzini, libri, prodotti make-up. Sono i più gettonati. Ma se non vogliamo evitare di sbagliare e spendere anche poco, regalare una pianta è sempre una buona idea.

Naturalmente dobbiamo scegliere quelle che fioriscono proprio in inverno. Una delle più vendute è sicuramente la bellissima stella di Natale.

Magnifica con il suo colore rosso vivo che simboleggia l’amore verso amici e parenti.

Una pianta ornamentale che proviene dal Messico e che possiamo acquistare in qualsiasi negozio di fiori o nella piazza.

Qualche consiglio su come coltivarla

La stella di Natale necessita di pochissime cure. Ma vediamo quali errori non fare per evitare che deperisca in pochi giorni.

È molto importante non posizionarla vicino alle fonti di calore, come il termosifone e il camino. Ma teniamola lontana anche dalle correnti di aria.

Una volta trovata la posizione perfetta, evitiamo di spostarla.

Per mantenere il suo colore vivo e acceso, dobbiamo prestare molta attenzione alle innaffiature. Bagniamola solo quando il terreno risulta completamente asciutto. Evitiamo gli eccessi, perché anche le radici ne potrebbero risentire.

Per assicurarci una fioritura eccezionale, controlliamo che il terreno sia leggero e misto a sabbia.

È incredibile come questo concime casalingo sia perfetto per la stella di Natale

E la concimazione? Anche questo è un aspetto importantissimo. Un’operazione che deve essere effettuata circa ogni due settimane, utilizzando un fertilizzante specifico (di solito quello liquido da diluire). Ricordiamo di effettuare la concimazione quando la pianta è in riposo vegetativo.

Possiamo comprare il fertilizzante, oppure crearne uno efficacissimo anche da soli e non spendendo neanche un soldo.

Sappiamo che la stella di Natale per crescere sana e rigogliosa, necessita di potassio e fosforo. Ecco, quindi, che in casa abbiamo proprio il prodotto perfetto. In realtà parliamo di uno scarto della cucina che spesso buttiamo nella spazzatura.

Ci riferiamo ai fondi di caffè, che hanno la capacità di risolvere molti problemi. Ad esempio, sono perfetti per profumare il frigorifero.

Utilizziamo questi scarti così

È incredibile come questo concime casalingo riesca a rinvigorire la stella di Natale.

Ma vediamo come usarlo.

Dobbiamo solamente versare i fondi di caffè in due litri di acqua e bagnare, con il liquido ottenuto, il terreno. Facile, veloce ma molto efficace.

Possiamo utilizzare i fondi del caffè anche in un altro modo. Spargendoli direttamente sul terreno. Ma facciamo attenzione, utilizziamoli quando si sono completamente asciugati, perché l’umidità, potrebbe provocare delle muffe molto pericolose.