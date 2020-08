Le tue vecchie lire valgono davvero una fortuna o è solo l’ennesima fake news? Numerosi portali italiani sulla numismatica (qui un esempio) hanno pubblicato articoli volti al debunking di questo tipo di notizie. In molti, infatti, caduti vittime di tale credenza e magari bisognosi di denaro, hanno rispolverato le proprie vecchie lire e hanno tentato di venderle a dei collezionisti, con magri risultati. Le lire che sul web gli avevano detto valere ”dai 1.200 ai 15.000 euro” avrebbero fatto meglio a rimanere sul fondo del cassetto, come ricordo affettivo.

Breve descrizione della fake news

All’interno di questi articoli è spesso possibile trovare l’elenco di alcune lire, come la 5 Lire Delfino 1956, la 500 Lire d’argento 1957 e la 10 Lire Olivo 1947. Queste tre lire sono quelle a cui in genere si attribuisce il maggiore valore, chiaramente distante da quello reale. O almeno, da quello delle monete che è possibile trovare nelle proprie case.

Perché bisogna diffidare da queste notizie

Affidarsi ad un esperto per sapere il valore delle proprie monete è la cosa migliore. Tuttavia, se si decide di farlo è bene sapere che è difficile che delle vecchie monete ritrovate in casa siano un tesoro numismatico. Il motivo è legato alla loro assenza di valore commerciale e collezionistico. Ad averne, infatti, sono solamente le monete in condizioni fior di conio o fondo specchio. Le prime sono quelle che non sono mai entrate in circolazione, pertanto si potrà capire perché ritrovarsene in casa è molto improbabile. Le seconde, invece, sono le cosiddette monete a coniazione ”proof” e cioè emesse per collezioni numismatiche. Infatti, il fondo è detto ”specchio” proprio perché la parte libera da decorazioni appare completamente lucida.

Quindi, meglio non illudersi in caso si trovino vecchie lire nella propria casa. E, soprattutto, prestare fede agli esperti numismatici quando spiegano perché le vostre monete non valgono come credevate. Sicuramente, ne sanno molto di più di quanto possa farlo chiunque non faccia parte del settore di questo collezionismo d’arte.

