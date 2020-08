Come scritto su queste pagine in data 26 luglio, il segnale generato era di imminente accelerazione rialzista e la criptovaluta ha rispettato l’impegno con un rialzo superiore al 10% in meno di un mese. E ora cosa attendere con il prezzo a 9.888,5 come da quotazione odierna? Negli ultimi 30 giorni il prezzo si era portato da 8.249,82 a 10.512,90 per poi ritracciare fino ai livelli attuali.

Il movimento di ritracciamento degli ultimi giorni è un’ opportunità di acquisto sul Bitcoin per i ritardatari? Andiamo a studiare le possibili dinamiche e cosa potrebbe accadere e le migliori strategie di trading da poter applicare.

Il Bitcoin (BTC EUR) da inizio anno ha segnato il minimo a 3.512,21 ed il massimo a 10.512,90.

Negli ultimi anni e precisamente nel 2017 era stato raggiunto un massimo a 16.670,70.

Ecco cosa fare nei prossimi giorni per portare a casa guadagni che potrebbero essere straordinari nel breve, medio e lungo termine.

Opportunità di acquisto sul Bitcoin per i ritardatari

I livelli raggiunti negli ultimi 2/3 giorni potrebbero da subito far ripartire le quotazioni al rialzo quindi si deve prestare molta attenzione.

Cosa fare già da oggi?

Comprare Bitcoin ai livelli attuali con stop loss a 9.470 .

Quali sono poi gli obiettivi successivi che potrebbero essere raggiunti in 1/3 mesi?

Il primo ed è plausibile che venga raggiunto anche nei prossimi 30 giorni è posto in area 11.000/11.210. Per quanto riguarda i prossimi 12/18 mesi, la nostra view è che venga superato di molto (almeno il 30%) il massimo raggiunto nell’anno 2017.

Quali sono i livelli che potrebbero mettere in crisi questa nostra view di breve termine? Chiusure giornaliere inferiori ai 9.470 per il breve termine. Per il lungo termine invece, la criptovaluta potrebbe assumere tendenza ribassista solo con chiusure settimanali inferiori ai 8.519.

Questi livelli verranno rivisti al 30 settembre.

Il consiglio quindi è quello di approfittare del ritracciamento degli ultimi giorni per posizionarsi al rialzo di breve e lungo termine. Riteniamo che nei prossimi anni il Bitcoin possa raggiungere livelli ragguardevoli.

Come al solito si procederà per step.