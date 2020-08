Da oggi dovrebbero tornare a crescere i volumi sulle Borse europee e in Piazza Affari. Ecco perché oggi in Borsa sarà una giornata cruciale per capire cosa faranno i grandi investitori. In questa e nella prossima settimana, ci sarà un graduale ritorno all’operatività. E quindi si comincerà a capire meglio il sentiment prevalente sui mercati azionari. Quindi cerchiamo di capire che seduta sarà oggi a Milano, grazie all’analisi dell’ufficio studi di ProiezionidiBorsa.

Ecco perché oggi in Borsa sarà una giornata cruciale per capire cosa faranno i grandi investitori

Sul listino milanese le ultime sedute della scorsa settimana non sono state particolarmente brillanti. Anzi, hanno messo in evidenza i limiti della Borsa a salire. Se è stato per mancanza di volumi, oggi, e nelle prossime giornate, l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), dovrebbe tornare a crescere. Con il ritorno dei volumi, se la vision degli investitori sarà positiva, torneranno gli acquisti e i prezzi dovrebbero tornare a salire. Così l’Ftse Mib nelle prossime sedute potrà raggiungere e superare la soglia dei 20mila punti.

Venerdì l’indice delle blue chip ha chiuso in calo dello 0,4% a 19.695 punti. Ma durante la seduta i prezzi sono scesi fino a un minimo di 19.480 punti. Questo ha permesso alle quotazioni di chiudere un gap che si era aperto nella seduta dell’11 agosto. La chiusura del gap e il recupero dai minimi, lascerebbe pensare ad una seduta positiva. Complice anche la buona impostazione di Wall Street.

Il superamento in avvio della soglia dei 19.730 punti, per l’Ftse Mib aprirebbe la strada ad una salita dei prezzi fino in area 19.850/19.900 punti. Sarebbe invece negativa una discesa sotto area 19.600/19.620 punti, perché favorirebbe delle discese fino a 19.475 punti.

Tra i titoli azionari occhio a Triboo

Tra i titoli azionari che venerdì hanno dato un bel segnale rialzista e che oggi potrebbero fare bene, c’è Triboo. L’azione ha chiuso nell’ultima seduta della scorsa settimana a 1,225 euro. Non solo ha terminato sui massimi della seduta, ma anche sul valore massimo del mese di agosto.

Da due settimane i prezzi si muovono in laterale appoggiandosi al supporto di 1,16 euro. Adesso sembra che per Triboo sia arrivato il momento di tornare a salire. L’azione ha una resistenza a 1,235/1,240 euro. Il superamento di questo ostacolo spingerà i prezzi in area 1,29/1,30 euro. Mentre una discesa dei prezzi sotto il supporto di 1,16 euro, farebbe precipitare il titolo azionario a 1,10 euro.

