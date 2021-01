Mantenere il proprio bagno ordinato e pulito non è semplice, soprattutto quando in famiglia si è in tanti e viene usato molte volte al giorno.

Per evitare che questo possa diventare un problema e ci si possa stressare, in questo articolo proponiamo le tante idee per mantenere il bagno ordinato e pulito.

Specchi e vetri sempre puliti

Per dare al bagno un aspetto pulito, è fondamentale tenere lo specchio e le superfici in vetro sempre puliti. I vetri del box doccia vanno asciugati dopo ogni utilizzo, e per evitare la formazione delle muffe, pulire periodicamente il box.

Pulizia profonda settimanale

Una bella pulizia del bagno basta farla una volta alla settimana, utilizzando prodotti anti calcare. Se si ha la pazienza di avere sempre a portata di mano un panno in microfibra e di asciugare velocemente la rubinetteria dopo ogni utilizzo, si avrà la possibilità di mantenere il bagno sempre pulito.

Aerare il bagno

La finestra del bagno va tenuta aperta quotidianamente, per permettere il riciclo dell’aria.

Si possono utilizzare per profumare il bagno degli oli essenziali, in modo da evitare profumatori chimici per ambienti.

Lo zerbino

Ricordare di lavare frequentemente lo zerbino del bagno e qualsiasi altro tappeto utilizzato.

Non accumulare disordine fra le tante idee per mantenere il bagno ordinato e pulito

Per pulire velocemente il bagno è importante tenerlo ordinato.

Non bisogna avere niente in giro e sul piano di appoggio. Riporre tutti gli oggetti nell’armadio e nei cassetti.

Per riporre gli oggetti più piccoli usare dei contenitori o dei divisori, in modo da ricavare più spazio.

Panni sporchi

Disporre nel bagno un posto dove riporre i panni sporchi è un ottima idea. Si può optare per un cesto che si possa adattare allo stile del proprio bagno e diventare complemento di arredo.