Sono frequenti le segnalazioni da parte di utenti che, allarmati, lamentano di aver ricevuto una strana e-mail da parte di Poste Italiane.

Infatti, con cadenza regolare, i truffatori fanno partire una serie di e-mail destinate a utenti ignari per mettere in atto dei veri e propri tentativi di phishing.

Recentemente, nel gennaio del 2021, sono stati segnalati nuovi invii di e-mail fasulle.

Attenzione, i dati sensibili sono in pericolo se si riceve questa strana e-mail

Moltissimi utenti hanno ricevuto una e-mail che, nonostante la grafica potrebbe ingannare, non ha assolutamente come mittente le Poste Italiane.

Anche se gli hacker si rivelano molto abili nel riprodurre fedelmente il logo, la grafica e i colori utilizzati dalle Poste qualcosa dovrebbe fare storcere il naso.

L’e-mail inizia con “Gentile Cliente”, se confrontato con delle comunicazioni ufficiali è chiaro che ci sia qualcosa di sbagliato. Le Poste Italiane non utilizzano il generico “cliente” per rivolgersi al destinatario bensì nome e cognome.

Il messaggio truffaldino continua “Ricorda che, non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali” rinviando a un link da cliccare.

Le Poste non inviano mai messaggi dal contenuto minaccioso ai loro clienti. Per questo gli ultimatum non saranno mai comunicazioni ufficiali.

Se questo non bastasse, sul sito ufficiale delle Poste Italiane c’è un vademecum per tutelarsi dalle truffe. In queste comunicazioni si afferma che non viene mai richiesta la modifica delle condizioni contrattuali attraverso SMS o e-mail.

Obiettivo dei truffatori

L’obiettivo dei truffatori è sempre il solito: carpire informazioni personali. Le informazioni personali, i dati sensibili, gli estremi del conto corrente o della PostePay sono il fulcro dell’azione.

Infatti, impossessandosi di questi dati i malviventi potranno accedere al denaro del malcapitato che ha aperto il link.

Cosa fare

L’unica cosa giusta da fare è ignorare l’e-mail e cestinarla immediatamente. Mai cliccare sul link al suo interno.

Nel caso in cui, invece, si sia in dubbio sulla veridicità o meno del messaggio ricevuto, si consiglia di rivolgersi all’ufficio postale più vicino.

Se, per errore, si è aperto il link incriminato bisognerà immediatamente avvisare la Polizia Postale e bloccare le carte collegate al conto.

Quindi attenzione, i dati sensibili sono in pericolo se si riceve questa strana e-mail.