D’inverno, le basse temperature mettono a dura prova la nostra resistenza al freddo. Quando rimaniamo in casa la soluzione è semplice, perché basta accendere i termosifoni, stufa o camino per trovare subito sollievo. Ci avvolgiamo dentro spesse coperte di pile, con tute di lana e pantofole antigelo.

Il vero fastidio è quando usciamo fuori, per divertimento o necessità, e dobbiamo coprirci più che possiamo. In più, è davvero difficile mantenere un outfit originale e sofisticato, senza rinunciare alla comodità e al calore di alcuni indumenti.

Per fortuna, esistono diverse possibilità e strategie per non soffrire e conservare un certo stile. Possiamo indossare comodi e caldi pantaloni che snelliscono il fisico e donano un look invidiabile, non solo a chi ha 20 anni, ma anche a chi ha superato gli “anta”. Dobbiamo, però, pensare anche ai nostri piedi, che sentiamo spesso congelati e non riusciamo a riscaldare, soprattutto se mettiamo certe scarpe.

Alcuni modelli sono scomodi perché hanno il tacco troppo alto e non sono pratiche per tutti i giorni, altri invece sono tremendamente anti estetiche, ma tengono caldo.

Basse e confortevoli queste morbide scarpe alla moda sono adatte anche a 50 anni e proteggono dal freddo

L’ideale sarebbe trovare il giusto compromesso tra moda e comodità, un modello che sia di tendenza e che accontenti i vari gusti. Se poi potremo indossarle sia con le gonne, con i leggings, con vestiti casual, allora non riusciremo più a farne a meno.

Stanno spopolando dei modelli invernali da non sottovalutare. Si tratta dei modelli caratterizzati dall’interno in pelliccia ecologica che avvolgono il piede regalando una sensazione di calore. Ne esistono di varie forme e marche, i prezzi partono da circa 25 euro fino a raggiungere anche i 400 euro, per i modelli firmati. Potremmo approfittare degli sconti invernali per portare a casa occasioni imperdibili.

Vari modelli

Oltre ad avere l’interno particolarmente caldo, non hanno tacchi e quindi sono perfetti per svolgere attività quotidiane e fare lunghe passeggiate. Li troviamo sotto forma di mocassini, eleganti e molto originali e stilosi, abbelliti da pietre colorate, catene o fibbie. L’esterno è realizzato con vari tessuti, in nappa, pelle, scamosciati o con materiali impermeabili.

La suola è in gomma antiscivolo e generalmente resistente. Esistono nella variante a stivaletto basso, ovvero il tronchetto, che però è da evitare se abbiamo le gambe un po’ più in carne e non siamo molto alte. In questo caso sarebbe meglio optare per il modello più alto, che avvolge il polpaccio.

Dunque, sono basse e confortevoli queste morbide scarpe alla moda che sono adatte anche a 50 anni e proteggono dal freddo. Infatti, non c’è un limite d’età per poterli indossare per risultare alla moda e i nostri piedi non patiranno il freddo.