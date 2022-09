Teniamo molto alla cura del nostro corpo, soprattutto quando incominciamo a percepire i segni dell’età che avanza. Cerchiamo e proviamo in tutti i modi a sperimentare prodotti utili a ridurre o eliminare le rughe del viso. Tentiamo rimedi contro l’acne o le macchie dell’età. In ogni modo cerchiamo di levigare la pelle anche del corpo, provando prodotti contro le smagliature o per eliminare la cellulite. Tra i tanti rimedi, uno potrebbe fare al caso nostro, aiutandoci a ricoprire molti dei nostri intenti. Si tratta dell’olio di rosa mosqueta.

La pianta della rosa mosqueta

La rosa mosqueta è una pianta diffusa nell’America Meridionale. È molto somigliante alla rosa canina e cresce spontaneamente in aree umide. Dai semi del frutto della rosa mosqueta si estrae un olio molto utilizzato nel campo della cosmesi naturale. L’olio di rosa mosqueta è, infatti, molto conosciuto e apprezzato per le sue qualità. Lo si potrebbe ritenere come un efficace trattamento per la prevenzione e la cura delle imperfezioni cutanee. L’olio può diventare un ottimo anti età, utile a contrastare i segni del tempo sulla pelle.

Le proprietà cosmetiche e curative dell’olio di rosa mosqueta per il viso

L’olio di rosa mosqueta sarebbe ricco di preziose sostanze antiossidanti, come acidi grassi omega 3 e 6. E avrebbe proprietà rinfrescanti e astringenti. Può aiutare la pelle secca, quella screpolata e la pelle matura, restituendo turgore ed elasticità.

L’olio avrebbe inoltre proprietà cicatrizzanti contro smagliature e cicatrici, di cui ridurrebbe l’aspetto, assottigliando le linee.

Può essere anche usato per i capelli secchi e sfibrati, poiché reidrata, e per la cute intaccata da forfora, perché riduce prurito e desquamazione. L’olio di rosa mosqueta è inoltre utile contro le scottature. Vediamo ora le proprietà cosmetiche e curative specifiche per il viso.

Ridurre rughe del contorno occhi

L’olio di rosa mosqueta potrebbe essere un valido prodotto dall’azione antiage anche per il viso. Massaggiarne qualche goccia sul volto, la mattina e la sera, aiuta l’elasticità della pelle. E, soprattutto, può aiutare a ridurre lo spessore delle rughe anche profonde del contorno occhi. In questo modo, il viso sembrerà più fresco, la pelle idratata, le rughe distese.

L’olio di rosa mosqueta aiuterebbe inoltre a ridurre l’aspetto delle macchie cutanee sul viso, ma anche sul collo e sulle mani. La sua azione riuscirebbe a schiarire le aree iperpigmentate della cute.

Per un trattamento di bellezza quotidiano si possono aggiungere direttamente alcune gocce dell’olio nella crema idratante.

