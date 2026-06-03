I dazi di Trump cambiano i risparmi degli italiani: ecco su cosa si investe nel 2026

L’amministrazione statunitense Trump si è rivelata essere una delle più instabili e complesse degli ultimi decenni. Tra manovre politiche, tensione geopolitiche e misure protezionistiche è innegabile che il tutto abbia ripercussioni poi sul dato finanziario. Infatti, i continui scossoni economici a livello transatlantico hanno scardinato la vecchia abitudine di guardare a Wall Street come all’unico porto sicuro per far fruttare i capitali. Sebbene l’accordo tra Bruxelles e Washington abbia scongiurato il collasso fissando un tetto massimo del 15% sulla maggior parte delle merci, il Made in Italy ne ha comunque risentito. Di fronte a un mercato azionario americano reso volatile dalle minacce di ritorsioni e a una crescita europea rallentata, le famiglie italiane stanno ridisegnando le proprie scelte finanziarie, abbandonando i vecchi schemi per difendere il potere d’acquisto da un ritorno dell’inflazione globale causata proprio dalle barriere doganali.

Il ritorno a casa: BTP scudo e la riscoperta della difesa europea

La prima grande contromossa dei risparmiatori consiste proprio nel ritorno ai titoli di Stato domestici, privilegiando i BTP Italia e i titoli indicizzati, progettati specificamente per difendere il capitale dalle fiammate dei prezzi. Questa forte domanda interna, unita ad una percezione di stabilità, ha spinto lo spread italiano ai minimi storici, rendendo il debito pubblico italiano un’inaspettata ancora di salvezza. Al contempo, sul fronte azionario la tendenza è quella di ridurre l’esposizione sui colossi tech americani ormai troppo concentrati, preferendo diversificare sui mercati del Vecchio Continente. Gli analisti suggeriscono infatti di puntare sui settori europei più resilienti e orientati al reddito periodico, oltre a mantenere una quota solida di oro come bene rifugio universale per navigare la tempesta tariffaria.

La scommessa oltre i dazi: farmaceutica, private equity e l’infrastruttura dell’IA

Le misure economiche di Donald Trump non stanno però fermando la ricerca di rendimenti elevati, che semplicemente si sta spostando su settori strategicamente immuni alle decisioni della Casa Bianca. In primis il comparto farmaceutico, che non solo beneficia di un’assenza di dazi nell’accordo commerciale, ma continua a trainare l’export verso gli Stati Uniti con crescite record. Parallelamente, si registra un aumento verticale delle operazioni di fusione e acquisizione all’estero, con le aziende italiane che comprano direttamente stabilimenti e target oltreoceano per produrre in loco ed eliminare il problema delle frontiere. Per chi investe sui mercati azionari globali è conveniente guardare oltre i dazi e concentrarsi sulla transizione ecologica reale, posizionando la liquidità non più sulle singole app di intelligenza artificiale, ma sulle aziende che costruiscono le infrastrutture fisiche, i semiconduttori, e le reti energetiche necessarie a sostenerla, quindi in tutti comparti che nessuna guerra tariffaria può permettersi di bloccare.