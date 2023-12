2 succose opportunità per gli investitori da valutare nel 2024

Ogni trader ha le sue preferenze in merito agli investimenti da fare. C’è chi preferisce i titoli azionari, chi investire in BTP e obbligazioni o chi in criptovalute. Tuttavia, un buon investitore ha sempre gli occhi aperti ed è in cerca di nuove opportunità. Ecco quelle che, secondo gli analisti, potrebbero profilarsi nel 2024 e che potrebbe essere opportuno valutare.

Un investitore deve sempre studiare attentamente la situazione dei mercati. Questo gli consente di essere ricettivo ad eventuali novità che potrebbero fargli valutare investimenti che, in futuro, potrebbero rivelarsi molto succosi.

Ecco perché è anche importante preparare in anticipo un piano operativo. Sai già come hai intenzione di investire il tuo capitale nel 2024? Prima di tutto, ti ricordiamo una regola di fondamentale importanza per un investitore: ricorda di non puntare tutto su uno o due investimenti. La diversificazione è infatti uno dei fattori che ti permettono di ridurre i rischi quando investi dei soldi in Borsa. Detto questo, procediamo ad illustrarti alcune opportunità di investimento da valutare nell’anno che verrà.

2 succose opportunità per gli investitori nel 2024: gli high yield

Ci troviamo in un momento storico in cui i tassi di interesse sono molto elevati ripetto all’ultimo decennio. Infatti, a settembre hanno raggiunto il massimo del decennio, che è stato confermato ad ottobre. È probabile che nel 2024 questi secondo alcuni analisti scenderanno gradualmente, tuttavia la situazione attuale è quella che abbiamo appena descritto. In questo scenario, alcuni analisti consigliano di investire in high yield, asset più rischiosi ma ad alto rendimento. Secondo Blackrock, il gioco potrebbe valere la candela.

I Paesi emergenti

C’è anche chi sostiene che i Paesi emergenti possano essere un buon investimento. In particolare, i settori maggiormente ricchi di opportunità in proposito sarebbero tic, utility e banche. Dunque, ecco 2 succose opportunità per gli investitori nel 2024. Non resta che valutare se ne valga la pena provare a coglierle per cercare di far crescere il proprio capitale in Borsa. Ricordiamo che lo studio delle serie storiche indica che per abbassare i rischi l’investimento azionario deve avere le seguenti connitazioni: lungo termine, 7/10 anni almeno e diversificazione in base al PIL sulle Borse mondiali.

