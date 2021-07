Non c’è dubbio sul fatto che quest’estate bisogna puntare su tinte accese e vistose. La nuova tendenza è quella di dare un tocco di colore all’outfit o al make up. Il segreto è sfruttare alcuni prodotti per un trucco occhi che non passerà mai inosservato.

Vediamo, quindi, perché le più coraggiose oseranno con questo trucco eccentrico che ha già conquistato molte persone, il risultato sorprenderà. Ecco alcune idee di trucco occhi colorato e vistoso in linea con le ultime tendenze in fatto di make up del 2021.

Le tinte su cui puntare per un trucco occhi eccezionalmente vistoso

La parola d’ordine è “caldo” e induce le appassionate di make up a usare tinte calde. Queste variano da tonalità color mattone a marroni caldi e burrosi. Usando il color vinaccio o il rosso fuoco nella piega dell’occhio, è possibile dare tridimensionalità allo sguardo. Una tinta marrone scuro colorerà l’angolo esterno dell’occhio e per il centro suggeriamo un color burro opaco.

Questo è poi l’anno delle ciglia finte e dell’eyeliner importante. Probabilmente nato dalla necessità di risaltare gli occhi a causa della mascherina, il trucco occhi deve regalare uno sguardo da cerbiatta. La vera particolarità, però, è una punta di eyeliner colorato nell’angolo interno dell’occhio.

Suggeriamo di giocare con i contrasti: agli smokey aranciati consigliamo di abbinare un eyeliner azzurro e di applicarlo sul condotto lacrimale. Gli abbinamenti da poter fare sono veramente tantissimi e tutti straordinariamente belli.

Perché le più coraggiose oseranno con questo trucco eccentrico che ha già conquistato molte persone

Un’altra moda trucco del momento è quella di lasciare l’occhio nudo e tracciare solo una sottile linea di eyeliner fluo. In questo caso è immancabile la tipica “coda” allungata all’angolo esterno dell’occhio. Per un’occasione ancor più speciale è possibile abbinare anche il mascara colorato in tinta.

Ovviamente, in tutti questi casi il rossetto sarà chiaro e poco vistoso. Basterà puntare su rosa antichi, marroni chiari e colori pescati, rispettando questi consigli per abbinare il rossetto giusto a carnagione e colore di capelli.

Un trucco colorato per ogni carnagione e colore di capelli

Per le more o le rosse con la carnagione più olivastra, suggeriamo di puntare sul verde come colore dominante. In questo caso, basterà marcare il contorno della palpebra mobile con un verde più scuro e colorare l’interno con un verde salvia. Fare lo stesso anche con la coda di eyeliner. Se una volta la tendenza era quella di dover sfumare perfettamente, oggi il trucco occhi evidenzia proprio lo stacco tra palpebra mobile e fissa.