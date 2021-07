Amiamo trascorrere le nostre vacanze a contatto con la natura e la bici è il nostro mezzo di locomozione preferito? Siamo sempre in cerca di luoghi da scoprire e di itinerari poco conosciuti da percorrere? Siamo arrivati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo di un vero paradiso per gli appassionati di cicloturismo: la “Via del Respiro”. E sembra incredibile ma la pista ciclabile sull’acqua più lunga d’Europa è a due passi da noi.

La “Via del Respiro”

Il 9 luglio 2021 l’amministrazione del Comune di Cavallino-Treporti, inserito nell’area metropolitana di Venezia, ha aperto ufficialmente la “Via del Respiro”. Ovvero i primi 3,5 chilometri di quella che sarà la pista ciclabile sull’acqua più lunga di tutta Europa. A progetto ultimato i chilometri saranno 20 e collegheranno Via Pordello, punto di partenza, con Punta Sabbioni.

Un vero capolavoro di tecnica e ingegneria. La pista ciclabile è stata realizzata con una struttura di acciaio e legno appoggiata sul pelo dell’acqua. Bellissimo e innovativo anche l’impianto di illuminazione a led che permette il passaggio anche nelle ore notturne.

Se abbiamo scelto Venezia per le nostre vacanze e ci muoviamo in bici non dobbiamo assolutamente perdercela. In quei 3 chilometri e mezzo ci troveremo immersi nella Laguna e avremo da sfondo le coloratissime case di Burano e l’isola di Torcello.

La pista ciclabile sull’acqua più lunga d’Europa è a due passi da noi: come arrivare

Per raggiungere Cavallino-Treporti dobbiamo prendere l’autostrada A4 in direzione Venezia. Prendiamo l’uscita per San Donà di Piave e seguiamo le indicazioni per Jesolo. Qui troveremo facilmente l’uscita per Cavallino-Treporti.

Se scegliamo l’aereo possiamo arrivare anche via mare. Ci basterà prendere la Linea Alilaguna dall’aeroporto e cambiare motonave una volta arrivati al Lido di Venezia. La nostra direzione sarà Punta Sabbioni. Qui troveremo bus e navette che ci porteranno a Cavallino-Treporti.

Per chi preferisce viaggiare in treno la fermata è Venezia Mestre. Da lì dovremo prendere il treno locale che porta a San Donà, scendere e poi cambiare con il bus in direzione Jesolo Lido. Alla stazione dei bus facciamo un altro cambio e prendiamo quello per Punta Sabbioni fino alla fermata di Cavallino-Treporti.