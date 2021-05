Le soluzioni da adottare per non recitare “mea culpa” quando le spezie perdono l’intensità dell’aroma

Non tutti siamo ottimi chef e perciò commettiamo degli incredibili errori in cucina. Per questo motivo bisogna solo prestare più attenzione sia come conservare i prodotti alimentari che come cucinare. Ora, con questo articolo, ci interessiamo alle soluzioni da adottare per non recitare “mea culpa” quando le spezie perdono l’intensità dell’aroma.

Purtroppo, cari Lettori, dipende tutto da noi perché uno dei principali motivi di un sapore lontano da quello usuale è dovuto dalla conservazione. Come abbiamo detto non siamo degli chef stellati con in dispensa centinaia di spezie ma quelle poche che conserviamo dobbiamo farlo in modo pregevole. Perciò vediamo le dritte per conservare le spezie al meglio per non incorrere poi in un sapore affievolito.

I dubbi tra le varie spezie

Molte persone non riescono a distinguere la curcuma dallo zafferano. Ebbene il trucco è veramente semplice basta strofinare la polvere tra le dita. Nel caso della curcuma il colore è giallo altrimenti se il colore è arancio si tratta di zafferano.

Le differenze tra zenzero e curcuma

Lo zenzero ha radici grandi e profumo pungente a differenza del curcuma con radici piccole e di colore interno arancio.

Dove vanno conservate

Prima di tutto le spezie devono essere conservate in dispensa lontano dall’aria e dalla luce diretta altrimenti l’intensità dell’aroma scompare in pochi giorni. Onde evitare rischi di questo genere, i nostri Esperti consigliano sempre di acquistare spezie contenute esclusivamente in barattoli scuri oppure sottovuoto.

Le bancarelle le vendono sfuse

Molti si stanno chiedendo se acquistare le spezie dalle bancarelle conviene. Certo, le spezie in polvere sono a vista e dunque facilmente possono perdere l’intensità dell’aroma. Perciò, se proprio non si può fare a meno, bisogna tenere in mente questo consiglio: acquistare solo se il prodotto è del giorno altrimenti meglio evitare.

Per scoprire effettivamente la qualità delle spezie basta testare il prodotto. Infatti tutto dipende dal profumo, se non si sente in modo esplosivo meglio non acquistare.

Sono queste le soluzioni da adottare per non recitare “mea culpa” quando le spezie perdono l’intensità dell’aroma.