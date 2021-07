Se è vero che il sole è essenziale per far crescere sani e rigogliosi i nostri fiori e le nostre piante, troppo caldo può nuocere alla loro salute. A meno che non scegliamo soltanto piante estremamente resistenti, è possibile che un’estate troppo torrida porti alla morte delle piante in giardino. Per questo è di assoluta importanza tutelarci da questa eventualità con alcune accortezze da pollice verde. Le piante non moriranno più dal caldo e dall’afa con questi 3 consigli che andiamo di seguito a spiegare.

Consiglio numero 1: la crema solare delle piante

La prima semplice soluzione per proteggere le nostre piante dal caldo eccessivo è quella di schermare la luce solare. Per farlo basta acquistare un telo ombreggiante. In commercio se ne trovano diversi: è preferibile sceglierne uno in plastica forata, così da non escludere totalmente l’arrivo dei raggi solari. Il trucco è quello di nutrire comunque le piante con la luce, ma senza sottoporle direttamente ai raggi, cosa che finirebbe per bruciarle.

Consiglio numero 2: facciamo bere di più le nostre piante

Proprio come per le persone, anche per le piante bere diventa ancora più importante quando le temperature si alzano. Quando l’afa si fa sentire particolarmente è importante aumentare le dosi d’acqua con cui innaffiamo le nostre piante. Attenzione però: è un errore innaffiare a ogni ora del giorno per tenerle idratate. Gli orari giusti per innaffiare sono la mattina presto, quando il sole non è ancora alto, o la sera tardi, dopo il tramonto. Solo così l’acqua non evaporerà subito.

Consiglio numero 3: l’importanza delle radici

Non è solo in superficie che si combatte la battaglia contro il caldo torrido. È di grande importanza che le radici siano sane e forti. Per renderle tali serve un procedimento chiamato pacciamatura. La pacciamatura consiste nel ricoprire il terreno con uno strato di materiale per mantenere l’umidità della terra. Se il terriccio mantiene la giusta umidità, sarà molto più probabile che la pianta resisti al caldo. Ombreggiatura, innaffiamento e pacciamatura: le piante non moriranno più dal caldo e dall’afa con questi 3 consigli e il nostro giardino rimarrà rigoglioso fino a settembre inoltrato.

