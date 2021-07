Un po’ a tutti sarà capitato di incorrere in crampi muscolari non necessariamente associati alla pratica di alcuni sport anche se spesso la reazione è concomitante e frequente proprio in caso di allenamento.

A volte i crampi possono sorprenderci anche a distanza di tempo dall’esercizio muscolare, ad esempio nel sonno. Secondo la definizione fornita dal Ministero della Salute i crampi normalmente sono causati da una perdita di sodio dovuta alla sudorazione e alla modificazione dell’equilibrio idrico-salino.

Crampi da calore

In sostanza con il caldo eccessivo, e la conseguente sudorazione, spesso non riusciamo a reintegrare gli elettroliti persi in tempo utile. Secondo autorevoli riviste di sport è importante anche considerare il giusto apporto di sale e di integratori salini nella pratica sportiva.

Spesso il sale è bandito dai liquidi e dalla cucina per validi motivi legati a problemi di ritenzione idrica, ipertensione e altre patologie. In condizioni però di salute ottimale, la quantità giusta di sale è importante perché questo minerale, soprattutto nei mesi estivi, è importante per prevenire la comparsa dei crampi.

Stop ai crampi da calore durante gli allenamenti con questi sani accorgimenti

Cosa fare dunque per prevenire il disturbo. I consigli sono diversi e provengono dalla rielaborazione di informazioni divulgate su testate di settore autorevoli. Innanzitutto, per ogni allenamento è opportuno fare stretching (stiramento muscolare) sia prima che dopo. Inoltre, prima di iniziare, è opportuno praticare una manciata di minuti di riscaldamento generale.

Alimentazione

Fondamentale aumentare l’apporto di magnesio e potassio, calcio e vitamine del gruppo B. Ci sono integratori specifici ma dobbiamo aiutarci soprattutto con l’alimentazione mangiando più frutta e per assumere il calcio possiamo consumare più latte e derivati. Ancora pesche, fichi, mele, mandorle, noci, pesce e mais che sono ricchi di magnesio.

Sale quanto basta

Rivalutiamo il sale e le acque che contengono sodio. Se versiamo in buone condizioni di salute, il sale è importante per mantenere l’equilibrio idrico del corpo.

Adottando queste attenzioni riusciamo a dire stop ai crampi da calore durante gli allenamenti con questi sani accorgimenti che possono esserci d’aiuto. Se poi il problema persiste è sempre opportuno confrontarsi con il proprio medico di fiducia.