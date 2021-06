Con mille impegni ad ogni ora del giorno, in molti sognano di trovare i fiori ideali per decorare il balcone senza dover riservare loro troppe cure. È chiaro che un minimo di pazienza e di tempo servirà in ogni caso, ma ci sono piante che possono fare al caso nostro. Per esempio, anche se dimentichiamo d’annaffiarli questi 3 fiori perenni coloreranno il balcone tutta l’estate. Si tratta di piante molto resistenti, che il più delle volte non tollerano, al contrario delle altre, di essere annaffiate spesso e copiosamente. Per questo sono la soluzione perfetta per chi ha poco tempo ma vuole comunque un terrazzo sempre curato.

Il fiore preferito dalle farfalle

Il sedum è una pianta estremamente resistente che soffre se viene annaffiato troppo di frequenta. Presenta fiori ampi e carnosi, solitamente di una colorazione che oscilla tra viola e rosa. Sbocciano a inizio estate e perdurano fino a settembre, moltiplicandosi anno dopo anno. Il sedum si comportante similmente a una pianta grassa, infatti ha bisogno del loro stesso terriccio. Inoltre dobbiamo evitare ristagno d’acqua. Per questo scopo, è utile aggiungere al terriccio delle palline d’argilla espansa. I fiori del sedum sono un richiamo per le farfalle, attirate dai loro colori sgargianti.

Per un balcone provenzale

Anche la lavanda, simbolo della Provenza, è una pianta ideale per chi ha poco tempo da dedicargli. Sebbene soffra se messa in luoghi ombrosi, non ha bisogno di molta acqua. Possiamo annaffiarlo un poco di sera o di prima mattina, evitando che l’acqua ristagni. I suoi tipici fiorellini lilla, oltre a conferire un’atmosfera unica ai nostri balconi, tengono anche lontane le zanzare.

Piccoli e coloratissimi soli messicani

Dopo sedum e lavanda, chiudiamo con la coreopsis. Anche se dimentichiamo d’annaffiarli questi 3 fiori perenni coloreranno il balcone tutta l’estate. La coreopsis, nello specifico, originaria di Messico e Texas, resiste al solleone e all’inquinamento. Per questo è una pianta perfetta per i balconi di città. I suoi fiori sono d’un giallo pieno e sgargiante, con un tocco di rosso vicino al pistillo. Ha un’anima rustica che le permette di sopravvivere anche in siccità.

