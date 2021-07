Un tessuto che sta avendo un glow up pazzesco e sono sempre di più i brand che stanno realizzando capi con questo tessuto. Il quale diventerà un vero evergreen. Insomma sembra proprio che non potremo più fare a meno di questo tessuto.

Cresce sempre più l’amore verso questo tessuto che sta conquistando l’estate 2021

Il tessuto che sta spopolando è il cotone biologico o organico. Questo sta prendendo sempre più piede all’interno delle varie collezioni dei marchi sia del lusso sia del fast fashion. Come ad esempio nella collezioni di Stella McCartney, che usa solo tessuti eco.

Una grande attenzione all’ambiente arriva anche da H&M. Sono tantissime infatti le iniziative dell’azienda per ridurre lo spreco e l’inquinamento. Ad esempio una di queste è quella di portare in negozio tutti i vestiti che non si usano più, poiché l’azienda li ricicla.

Il cotone biologico

Per quanto non sia ancora un tessuto usato da molti, sono però sempre di più le persone attente all’origine dei capi e all’origine del materiale. E spesso tra un pantalone in cotone normale e uno in cotone organico si sceglie proprio il secondo, poiché la responsabilità ambientale sta aumentando sempre più. Dunque, cresce sempre più l’amore verso questo tessuto che sta conquistando l’estate 2021.

La strada sembra essere però ancora lunga

Secondo un report di Textiles Exchange rispetto al biennio 2017/18 la produzione di cotone biologico è cresciuta del 31% nel biennio 2018/19. E sono sempre i più i paesi che stanno abbracciando questa filosofia. Un altro report del 2017 sottolinea come il cotone organico riduce del 91% il consumo di acqua blu rispetto al cotone tradizionale.

Infatti secondo il WWF per realizzare una sola maglia in cotone normale servono 2.700 litri di acqua. Mentre invece secondo la Soil Association per fare una maglia in cotone organico servono 243 litri di acqua, senza usare sostanze come pesticidi o altro.

Approfondimento

