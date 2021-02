Mosche, moscerini e insetti sono presenti in tutte le case, anche se siamo ancora nel pieno dell’inverno. Tutti sanno benissimo quanto sia fastidioso avere insettini che volano per casa. Proprio come le zanzare d’estate, questi possono rendere impossibile rilassarsi sul divano o mentre si mangia.

Le piante da avere in casa per tenere lontani gli insetti

Esistono, però, delle piante che possono aiutarci a tenere lontani gli insetti. Queste non elimineranno tutti i moscerini fastidiosi, ma potranno aiutarci a ridurne il numero. Stiamo parlando delle bellissime piante carnivore. Queste sono in realtà insettivore. In pratica si nutrono di insetti come mosche e zanzare. Ogni specie di pianta carnivora ha il suo modo per catturare e digerire le sue piccole prede.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

E di specie di piante carnivore ce ne sono moltissime. Infatti ne esistono circa 600. Come scegliere quale tenere in casa come alleata contro gli insetti? Per farlo valutiamo se starà dentro o fuori casa, quanta luce prenderà e quanta umidità ci sarà.

Le carnivore adatte all’ambiente casalingo

Alcune piante carnivore dovrebbero essere tenute esclusivamente all’esterno. Altre, invece, possono essere tranquillamente posizionate dentro casa. Vediamo quali sono le piante da avere in casa per tenere lontani gli insetti e come curarle.

La Drosera Capensis richiede molta luce. È perfetta se abbiamo una stanza molto luminosa in cui posizionarla. Le sue foglie possono essere lunghe fino a 15 centimetri. Inoltre sono caratterizzate da piccoli tentacoli a cui le prede rimangono incollate. La Drosera Capensis richiede un terriccio non fertilizzato che deve essere sempre umido. Attenzione, non usiamo acqua calcarea per annaffiarla: potremmo ucciderla.

La Sarracenia Purpurea è un’altra pianta carnivora perfetta per l’ambiente casalingo. Questa pianta deve essere posizionata sopra a un sottovaso sempre pieno di acqua. Oltre a questa accortezza, bisogna riempire il vaso della Sarracenia Purpurea con torba, perlite e sabbia. In questo modo la pianta crescerà sana e potrà raggiungere fino ai 20 centimetri di altezza. Facciamo attenzione a non far mai scendere sottozero la temperatura. La pianta patirebbe troppo!