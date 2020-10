Basta mangiare sempre le stesse cose. Ecco una fantastico modo di cucinare i finocchi che pochi conoscono. Sono squisiti, veloci da preparare e super creativi. I finocchi solitamente si mangiano crudi, ma è un po’ triste mangiarli in quel modo. Dov’è l’arte della cucina? La passione per il cibo? La felicità di portare a tavola un bel piatto fatto da noi? Nei finocchi crudi non c’è. Per questo motivo ecco i finocchi al forno preparati in 10 minuti.

Un nuovo modo di cucinare i finocchi

I finocchi al forno preparati in 10 minuti sono una scelta ottima per una cena light o anche come contorno che può accompagnare il pesce o la carne bianca. Quella rossa non tanto. Oltre ad essere buonissimo, fa anche bene alla salute. Perché il finocchio è pieno di sali minerali e di vitamine.

I finocchi al forno preparati in 10 minuti: la ricetta

Prendere i finocchi, eliminare le foglie posizionate all’esterno e tagliare a spicchi sottili. Mettere gli spicchi restanti in acqua con del succo di limone. Poi prendere un pentolino, versare un cucchiaino di curry con un bicchiere e mezzo di brodo vegetale. Aggiungere poi due chiodi di garofano, il pepe e far bollire 2 minuti. Mettere poi il burro in una pirofila e far sciogliere. Poi prendere i finocchi metterli nella pirofila con sale e salvia e, pronto il brodo, versare sui finocchi. Preparazione completata, in meno di 10 minuti.

Mettere in forno

Ora che la pirofila è pronta e bella carica, bisogna metterla in forno preriscaldato a 180°. Fare cuocere i finocchi per bene e far assorbire il brodo. Una volta tutto pronto, servire in tavola. Il loro profumo e il loro colore, già regaleranno alla tavola un’allure sofisticata e magica. Tutto grazie a dei semplicissimi finocchi, che non vengono consumati crudi, ma bensì cotti al forno.

