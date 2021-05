Con l’arrivo dell’estate e la graduale riapertura, rimanere forzatamente a casa sarà un brutto ricordo. Nonostante ciò, nell’ultimo anno la dipendenza da film e serie tv ha reso schiavi molti italiani. Ormai è diventata una routine passare un paio d’ore fissi davanti la televisione per vedere le nuove puntate di una stagione o recuperare la visione di film cult e imperdibili su Netflix.

Vediamo di seguito le nuove uscite che tutti aspettavamo a giugno su Netflix di film e serie tv da non perdere per nessun motivo.

Serie tv in uscita su Netflix

Ritorna l’attesa seconda stagione di Summertime il 3 giugno, con 16 episodi. Ispirato al libro “tre metri sopra il cielo”, questa serie romantica ha incantato molti giovani. A distanza di un anno tornano le storie di Sofia, Edo, Ale e Summer nella riviera romagnola. La novità è il cambio regia e l’arrivo di nuovi personaggi che daranno qualche scossa ai giovani ragazzi protagonisti.

La nuova serie fantasy Sweet Tooth arriverà il 4 giugno, vedrà come protagonista Gus, un personaggio di un fumetto della DC Comics Vertigo. Un ragazzo metà cervo, che insieme a creature strane ed umani dovrà scoprire le sue origini in uno scenario post apocalittico.

L’11 giugno arriverà negli schermi di Netflix la seconda parte, con 5 episodi, delle avventure del ladro più famoso del mondo, Lupen. Ma indiscrezioni parlano anche di una terza stagione.

Si dovrà aspettare il 17 giugno per vedere la seconda stagione della serie horror Black Summer. L’ambientazione zombie sarà arricchita di nuovi elementi. Nessuna anticipazione sui nuovi episodi, ma il regista garantisce parecchi colpi di scena.

I film

Il 13 giugno su Netflix si potrà vedere The mule, il corriere, interpretato da Clint Eastwood e figlia. La disperazione di un uomo lo porterà a fare scelte non proprio etiche per avere disponibilità economiche. Ma c’è sempre un prezzo da pagare.

Il 23 giugno esce sulla piattaforma il film commedia “sembrava perfetto…e invece”. Una donna in carriera conosce un uomo in aereo che a prima vista appare non avere difetti, ma le apparenze ingannano.

