L’ortensia è il fiore che rappresenta l’amore e tutte le sue sfumature: secondo le più antiche tradizioni Giapponesi questa pianta viene regalata quando nasce un nuovo amore oppure a seguito di un ritorno di passione.

Anche i colori delle ortensie modificano il messaggio che vogliamo mandare alla nostra/o amata/o. Se vogliamo trasmettere un amore puro e sincero regaleremo un’ortensia bianca. O ancora con l’ortensia blu si comunica che si tiene veramente ad una persona ma ci sono degli aspetti caratteriali da rivedere.

Ecco le dritte da seguire se si desiderano piante sempre al top da regalare alla nostra dolce metà

In via generale, l’ortensia è una pianta abbastanza semplice da coltivare e non richiede particolare bravura. Gli unici aspetti che gli esperti ci dicono di tenere in mente sono veramente pochi. Se le nostre ortensie hanno foglie gialle e non ci regalano più mazzolini rigogliosi dobbiamo seguire questi consigli.

Innanzitutto, partiamo dal terreno che per le ortensie deve essere rigorosamente acido: su questo aspetto, abbiamo visto come con questi oggetti quotidiani potremmo modificare il PH della terra ed ottenere risultanti impressionanti. Inoltre le ortensie hanno bisogno di un’irrigazione generosa e l’esposizione alla luce del sole, mai in maniera diretta. Meglio mantenerle in penombra per evitare che i raggi solari possano bruciare la pianta, specialmente d’estate.

Forse il motivo per cui le nostre ortensie si riempiono di foglie gialle e non producono più i fiori risiede su questi errori madornali

Questo è uno dei problemi principali che molti di noi hanno soprattutto in questo periodo in cui i fiori dovrebbero esplodere. Una potatura sbagliata, eseguita selvaggiamente andando ad intaccare pesantemente i germogli che stanno per crescere, è un esempio. Il consiglio in questi casi è di salvare il salvabile ed eliminare una buona parte di rami che sono destinati a seccare. Quando le foglie sono gialle può significare che la pianta ha sofferto delle temperature rigide dell’inverno. In questi casi durante i periodi particolarmente freddi, è necessario proteggerle anche con del tessuto, specialmente la notte.

Ecco spiegato il perché se le nostre ortensie hanno foglie gialle e non ci regalano più mazzolini rigogliosi dobbiamo seguire questi consigli.