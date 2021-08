Sono arrivate le nuove “it-bag” per la stagione estiva 2021, almeno per quello che rimane. Ed ecco allora le nuove borse tutte d’amare per un’estate 2021 alla moda. Molti stanno tornando dalle vacanze perché hanno deciso di prendere le ferie nel mese di luglio. Altri invece stanno preparando i bagagli ora perché le ferie le hanno ad agosto. E chi è in partenza non deve dimenticare queste nuove borsette che si possono sfoggiare in più occasioni perché piccole, comode e ovviamente chic.

Le nuove borse tutte d’amare per un’estate 2021 alla moda

D’estate si punta sull’accessorio maxi. Così quando andiamo al mare dentro ci mettiamo asciugamano, creme e oggetti vari. Sicuramente la maxi bag ha i suoi vantaggi che sono indiscutibili. Ma se non si deve andare in spiaggia, la borsa allora cambia forma e diventa piccolina. Non minuscola, ma essenziale. In questo modo si porterà con sé solo lo stretto necessario. Vediamo allora quali sono le it-bag di questo agosto e anche di settembre.

Le borse a sacchetto

Le borse da sfoggiare quest’estate sono quelle a sacchetto, da non confondere però con i basket. Infatti le borse a sacchetto si possono descrivere proprio come dei piccoli sacchetti in tessuto prezioso con dei cordini.

Le maison poi si sono divertite a creare i design più vari. Come ad esempio quella di The Attico con le piume, oppure quella di Les Petits Joueurs in seta con frange in strass. Max&Co ha realizzato un sacchetto verde smeraldo impreziosito da gioielli, Prada invece realizza la sua pochette a sacchetto in raso e rete.

Ma ci sono anche le versione crochet come quella di COS, quelle pop di Zara, oppure le mini sac in perline come quella di Jimmy Choo o la versione gioiello. E così la borsa diventa mini e a sacchetto.

