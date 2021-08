Il problema delle annaffiature delle piante d’appartamento è molto sentito dagli amanti del verde. Infatti forse non tutti sanno che la principale causa di morte delle nostre piante dipende proprio dalla quantità errata di acqua.

Dal web ci arriva una straordinaria soluzione che risolve questo problema e con pochi strumenti, tutti saremo in grado di costruire un vaso con riserva d’acqua.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stupirà tutti questo semplicissimo tutorial per non dover più bagnare le piante in casa

I vasi con riserva d’acqua ci semplificano moltissimo la vita poiché hanno un sistema autonomo di rilevamento del livello d’acqua. Questo avviene attraverso il galleggiante. Così sapremo sempre quando sarà giunto il momento di dare da bere alla pianta e quanta acqua versare. Vediamo cosa serve:

taglierino e forbici; porta vaso in plastica; sottovaso in plastica; 2 vasi da coltivazione di misure diverse; 1 sezione di tubo per annaffiare il giardino, di 2 cm di diametro e alto quanto il copri vaso; trapano; cannuccia in plastica alta quanto il copri vaso; pennarello; scotch.

Procediamo

Capovolgiamo il sotto vaso e infiliamolo nel vaso. La misura è corretta se rimarranno tre dita di spazio sul fondo. Ora dobbiamo scegliere il vaso da coltivazione che più si adatta al nostro scopo e che sarà la camera di immersione. Lo posizioniamo al centro del sotto vaso e tracciamo la sua circonferenza. Tagliamo con il taglierino. Se il vasetto si incastra bene per tutta la sua altezza e non terrà sollevato il sottovaso dal fondo, allora sarà corretto. Potrebbero volerci più prove per trovare la misura giusta.

Col trapano facciamo molti fori su tutto il vasetto. Poiché da lì l’acqua arriverà al terreno e quindi alle radici per capillarità.

Facciamo allo stesso modo il foro per il tubo di plastica. A questo punto il sotto vaso ha sia la camera di immersione che il tubo che sarà sede del galleggiante.

Costruiamo il galleggiante

Tagliamo un rettangolo di polistirolo in modo che scorra senza impedimento nel tubo. Conficchiamo la cannuccia e usiamo dello scotch per tenerli insieme.

Ora non rimarrà che versare nella riserva l’acqua fino al livello del copri vaso. Vedremo la cannuccia salire. Con un pennarello segniamo su questa il livello massimo raggiunto.

Il nostro vaso con riserva fai da te è terminato. Non rimarrà che invasare la nostra bella pianta e versare l’acqua direttamente nel tubo fino a che la cannuccia non ci dirà basta. Sicuramente stupirà tutti questo semplicissimo tutorial per non dover più bagnare le piante in casa e non farle morire d’annegamento o di sete.