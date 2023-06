Le nonne usavano questo trucco per sbiancare le tende ingrigite in 10 minuti e senza candeggina

Hai le tende di casa macchiate e sporche? Restituisci loro il bianco che si meritano con un piccolo trucco. In poco tempo e con soli ingredienti naturali ridarai la lucentezza ai tessuti e potrai riappendere le tende in tranquillità. Vediamo che cosa ti serve e come fare.

Sono un valido complemento d’arredo e ci proteggono dai raggi del sole. Parliamo delle tende, che apriamo e richiudiamo ogni giorno. La loro utilità è fuori discussione, ma periodicamente necessitano di una corretta igiene per non sembrare trasandate. Infatti, la sporcizia si annida anche su questi tessuti, senza risparmiare il cotone e tanto meno la seta. Se hai notato delle macchie e opacità sulla superficie, dovresti pensare di lavarle. Il tradizionale metodo in lavatrice, però, potrebbe non funzionare come speravi.

Ecco, allora, che potrebbe salvarti un segreto ecologico facilissimo da applicare. Non a caso, proprio le nonne usavano questo trucco per sbiancare le tende ingrigite. Bastano 10 minuti in ammollo e dovresti veder già i primi risultati.

Occhio al tessuto: leggi sempre l’etichetta!

Il tipo di lavaggio cambierà in base al materiale delle tende. Prima di metterle nel cestello della lavatrice o pulirle in altro modo, consulta sempre l’etichetta. I tessuti sensibili andrebbero trattati con estrema attenzione, per evitare di rovinarli.

In generale, le tende si lavano a 30 gradi a mano o con un ciclo delicato. La centrifuga non andrebbe azionata, o al massimo impostata a 600 giri. Per lana o lino, meglio ridurre questi ultimi fino a 400. Ovviamente, prima di aprire l’oblò togli tutti i ganci presenti.

Le nonne usavano questo trucco per sbiancare le tende ingrigite con un metodo naturale

Forse avrai una forte tentazione di usare la candeggina, ma fai attenzione. Questo prodotto è particolarmente aggressivo e rischia di danneggiare irrimediabilmente il tessuto col quale entra in contatto. Per questo, sarebbe meglio dare un’occasione alle soluzioni ecologiche.

Una di queste è decisamente l’aceto. Ci sono due modi per usarlo: il primo consiste nel versarlo direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente. In alternativa, puoi aggiungerlo ad acqua calda e detersivo per piatti in una bacinella. Adagia le tende e aspetta 10 minuti, prima di recuperarle e terminare col lavaggio.

Cosa fare per non stirare le tende dopo averle lavate

Non sempre conviene passare il ferro da stiro sulle tende. Per evitare di stirarle una volta uscite dal cestello, potresti seguire alcuni semplici passaggi. Quando le riponi in lavatrice, imposta un lavaggio breve e a bassa temperatura. Quando hai finito stendile subito, per scongiurare la formazione di pieghe difficili.

Per farlo sistema le tende in verticale, fissando le mollette agli angoli. Se vuoi, puoi anche pensare di addizionare una dose di ammorbidente. In questo modo si formerà una patina leggera che fungerà da protezione contro le grinze.