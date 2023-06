Truccare il viso d’estate con questi fondotinta leggeri e prodotti alternativi per avere incarnato perfetto senza effetto lucido

Il fondotinta è presente nei beauty di quasi tutte le donne, d’altronde è utilissimo per dare un aspetto omogeneo alla pelle. D’estate però utilizzarlo provoca spesso un effetto pesante tutt’altro che bello, nonché una lucidità innaturale alla pelle. Ciò però non vorrà dire rinunciare a truccare il nostro viso, semplicemente dovremmo stare attente a scegliere determinati fondotinta più leggeri. Oppure scoprire un utile trucchetto ed altri prodotti in sostituzione, escamotages perfetti anche per un viso abbronzato.

Utilizzare il fondotinta per molte è un’abitudine irrinunciabile. Infatti, contribuisce al nostro colorito e soprattutto lo rende omogeneo, inoltre aiuta a nascondere anche qualche brufolo e altri tratti antiestetici. D’estate però rischia di appesantire la pelle e, non facendola respirare, di farci sudare ancora di più. Sul viso, dunque, si potrebbe formare una patina lucida e gocciolante di sudore. Per evitare questo risultato però possiamo adottare determinate attenzioni nel truccarci che ci consentiranno di avere un incarnato perfetto e privo di imperfezioni.

Truccare il viso d’estate con questi fondotinta leggeri per una pelle perfetta a prova di caldo e sudore

Una regola di make up sempre valida, ancor più d’estate, è quella di spalmare poco fondotinta per volta sul viso e di sfumarlo. Un’abitudine che contrasta il cosiddetto effetto mascherone. Ideali nel periodo estivo i fondotinta solari, ossia quelli dotati di una protezione dai raggi UV. Avrebbero una buona coprenza, evitano possibili macchie a contatto col sole e sarebbero anche idratanti e antiage. Se solitamente tendiamo a prediligere fondotinta molto coprenti, quando fa caldo molto meglio optare per quelli dalla texture più leggera.

Ad esempio il fondotinta cushion: si tratta di un cuscinetto imbevuto di fondotinta e solitamente all’interno di uno specchietto da borsa. Basterà passare il cuscinetto sul viso per spalmarlo. Generalmente si utilizza per piccoli ritocchi, ma, poiché tende ad avere una consistenza leggera, d’estate diventa davvero comodo. Opzione valida anche i fondotinta minerali, ossia composti dagli stessi. Infatti, sarebbero delicati e lascerebbero respirare la pelle. Inoltre, riuscirebbero anche a esaltare l’abbronzatura.

Se la nostra pelle suda molto ed è anche molto grassa, inoltre sarà meglio preferire fondotinta in polvere o con altre caratteristiche. Nello specifico si tratta di quelli mat, ossia opachi che non vanno ad accentuare la lucentezza cutanea, nonché quelli oil free. Si tratta specificamente di cosmetici che evitano di apparire oleosi sulla pelle.

Un piccolo prezioso trucchetto e prodotti da usare al posto del fondotinta anche se si è abbronzati

Esiste anche un piccolo stratagemma per rendere il fondotinta più leggero e meno oleoso. Sufficiente spremerne un goccio in un bicchiere d’acqua e mescolarlo. Poi prelevarlo e stenderlo con un pennello, avrà una consistenza molto più asciutta. Se volessimo fare a meno del fondotinta, senza rinunciare però a una base per il trucco del viso, possiamo utilizzare altri prodotti che non stonano neanche con l’abbronzatura.

Tra questi:

bb cream , ossia un leggero balsamo pelle che tende a dare colore;

, ossia un leggero balsamo pelle che tende a dare colore; cc cream , che dona una maggiore uniformazione del colorito rispetto al primo;

, che dona una maggiore uniformazione del colorito rispetto al primo; dd cream, più colorata ancora, ma comunque leggera, e che maschera i segni delle pelli mature.

Inoltre, per alleggerirle ulteriormente possiamo anche mescolarle a una crema idratante. D’altronde, prima di utilizzare qualunque cosmetico è fondamentale prendersi cura della propria pelle per levigarla.

Per valorizzare l’abbronzatura poi non potrà mancare nel beauty un bronzer, in grado di dorare la pelle e illuminarla. Puntiamo poi su prodotti waterproof, ossia resistenti all’acqua, consiglio valido anche per quando andiamo al mare. Dunque, truccare il viso d’estate con questi fondotinta leggeri e possibili sostituzioni uniformerà il nostro colorito in modo naturale.