Allargare una maglia ristretta in cotone, lana o poliestere è velocissimo quanto piegarla con il metodo giapponese

Se una delle tue maglie preferite si è ristretta dopo molteplici lavaggi ad elevate temperature, non buttarla! Esiste infatti un trucco molto semplice per allargarla. E un altro trucco ancora, che arriva dall’Oriente, ti permette di ripiegarla alla perfezione in pochi secondi.

Quante volte ti è capitato di affezionarti a una maglia che, purtroppo, con il tempo, ma soprattutto con i lavaggi, ha perso misura. A causa delle alte temperature che spesso si possono impostare alla lavatrice, per rimuovere le macchie, le fibre tendono infatti a restringersi. Questo succede sia ai tessuti naturali che a quelli sintetici. A malincuore, quindi, pensi di buttare via queste maglie, che avevi comprato per definire al meglio il tuo look. Ma questo è un grave errore! Perché basta un trucco semplicissimo e rapido per allargarle.

Allargare una maglia ristretta non è mai stato così semplice

Dunque, non buttare la tua maglia preferita ristretta ma segui questi passi. Innanzitutto, mettila come di consueto in lavatrice e imposta un lavaggio a bassa temperatura senza centrifuga. Questo perché, come detto, le alte temperature provocano il restringimento dei capi. Alla fine del lavaggio, evita assolutamente l’asciugatrice, perché proprio le sue temperature altissime di asciugatura non farebbero che peggiorare la situazione. E poi, ciò che ti serve, è proprio la maglia bagnata.

Vuoi sapere come allargarla subito? Prendila e tirala con le mani proprio quando è appena uscita dalla lavatrice. Tenendola dal collo, tira bene il suo bordo per allungarla e fai la stessa cosa con le maniche. Se anche il busto è stretto, tirala con le mani ai lati. Dopodiché mettila a stendere e asciugare in una zona non troppo esposta al sole o sullo stendino in casa. Come vedi, allargare una maglia ristretta è semplicissimo e puoi farlo sia con tessuti in cotone, che in lana che in poliestere. Ora non ti resta altro che ripiegarla per bene e metterla via. Questo puoi farlo in pochissimo tempo grazie al metodo giapponese.

Come piegarla in pochi secondi con il trucco orientale

Dopo essere riuscita a ripristinare le dimensioni della tua adorata maglia, certamente non puoi metterla a posto alla rinfusa. Rischiando che si stropicci e perda nuovamente tono. Può esserti utile conoscere un trucco che arriva dalle case giapponesi e che permette di ripiegare un tessuto alla perfezione in pochi attimi.

Devi stendere la maglia asciutta, sul davanti, su una superficie piana, come un tavolo, aprendola per bene. Con il pollice e l’indice prendi la sua parte laterale al centro e tirala in alto unendo e piegando all’indietro il bordo superiore e quello inferiore. Ora girala e piega all’interno la manica opposta. Quindi ripiegala a metà, in modo da riavere la maglia al diritto. Fatto! Ora puoi riporla nell’armadio.