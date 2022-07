Se abbiamo in casa un tavolo oppure un mobile in legno, allora viviamo con la costante ansia di non poterci poggiare assolutamente nulla. Poi una volta, sbadatamente, ci poggiamo un bicchiere e questo puntualmente lascia un bel segno. Marchio che non va via, ma se preso in tempo potremmo trovare un rimedio.

I mobili in legno, quelli che quasi tutte le nonne hanno in casa che poi passano di generazione in generazione, hanno questo problema. Ovvero non si possono toccare e non ci si può poggiare sopra nulla. Se vogliamo farlo, dobbiamo per forza metterci un panno sopra e per i tavoli una tovaglia di quelle in materiali plastici.

Per i tavoli sono fondamentali, perché può capitare che dell’acqua caschi, come può capitare che caschi del vino. E ricordiamoci sempre che il vino macchia. E le urla di nonna non le vuole sentire nessuno.

Le nonne sono piene di trucchi che a volte condividono e altre volte, invece, tengono per sé. Ad esempio le nonne erano solite usare il cetriolo per allontanare le formiche da casa.

Le nonne ce lo tenevano segreto ma ecco come togliere le macchie di acqua dal legno

Ci sono appunto le macchie lasciate dai bicchieri che in realtà, se prese in tempo, potrebbero andar via. Se dovesse cadere dell’acqua dobbiamo subito asciugarla perfettamente. Se invece è quella che si trova sotto al bicchiere, non riusciamo subito ad accorgercene, ma la notiamo quando solleviamo il bicchiere.

La prima cosa da fare è prendere un asciugacapelli, attaccarlo alla corrente elettrica e puntarlo verso la macchia. Dopo un pochino di tempo questa dovrebbe andarsene. Non puntiamo il getto dell’asciugacapelli in maniera costante sulla macchia, perché il phon potrebbe surriscaldarsi, ma muoviamolo un pochino a destra e un pochino a sinistra.

Il phon deve essere tenuto a distanza, non deve stare vicino al legno. Dobbiamo evitare che questo materiale si surriscaldi, perché altrimenti potrebbero crearsi delle macchie scure.

Quindi teniamo l’asciugacapelli lontano, muoviamolo e non deve esserci aria diretta sul legno. Di tanto in tanto controlliamo che questo materiale non sia caldo. Non è affatto un’operazione veloce, potrebbe volerci molto tempo, anche 30 minuti.

In alternativa possiamo provare dei prodotti per legno che si trovano in commercio oppure andare da un falegname. E così le nonne ce lo tenevano segreto ma ecco come togliere le macchie del bicchiere bagnato dalle superfici in legno.

