A chi non è capitato di vedersi recapitare multe illeggibili, scritte peggio di una ricetta medica! Cosa si fa in questi casi? Le multe illeggibili e incomprensibili si devono pagare oppure no?

I pubblici ufficiali che possono elevare sanzioni e multe (carabinieri, poliziotti, vigili urbani, poliziotti municipali) devono prestare molta attenzione a come scrivono le multe, perché, secondo il nostro ordinamento, le sanzioni incomprensibili a causa di una calligrafia illeggibile, sono annullabili dinanzi al giudice di pace.

Le multe possono essere elevate sia contro gli automobilisti che contro i pedoni che violino il Codice della Strada.

Alcune multe sono scritte con una calligrafia talmente illeggibile da risultare non comprensibili proprio nei punti chiave, come per esempio l’articolo del Codice della Strada che si è violato o la somma che si dovrà pagare. Ecco perché la normativa ritiene queste multe “annullabili”. Scendiamo nei dettagli.

Le multe illeggibili e incomprensibili si devono pagare oppure no?

L’automobilista che subisce una contravvenzione che non riesce a leggere e ad interpretare a causa della calligrafia, subisce un grave danno, perché non viene messo nelle condizioni di comprendere di quale infrazione viene accusato. La multa risulta viziata non soltanto quando vengono omessi dati importanti, ma anche quando la calligrafia è talmente illeggibile da rendere la multa incomprensibile.

Ma come mai alcune multe risultano illeggibili? Perché la maggior parte delle volte sono compilate manualmente dal pubblico ufficiale, per strada. Quasi nessun pubblico ufficiale, in Italia, redige un verbale in formato informatizzato in auto, in modo che sia comprensibile a tutti.

A meno che la constatazione della multa non sia differita e non avvenga successivamente. In quel caso i pubblici ufficiali, comodamente in ufficio, utilizzeranno sicuramente la stampante per scrivere il rapporto e la sanzione.

Quali azioni compiere?

L’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che il verbale deve contenere, in modo comprensibile:

giorno, ora e località della violazione;

generalità del trasgressione e informazioni sul veicolo;

una minima descrizione di quello che è accaduto;

la norma del Codice della Strada violata;

la somma da pagare.

Se la multa è incomprensibile, la giurisprudenza riconosce la possibilità di ottenere l’annullamento. Addirittura, secondo un giudice di Frosinone, le multe illeggibili hanno un’invalidità insanabile.

Se dunque si ricevere una multa incomprensibile, si può fare ricorso al giudice di pace competente per territorio entro 30 giorni dalla ricezione della multa.

