Che bello che l’estate stia finalmente arrivando. Il sole splende sempre più alto e caldo, ricordandoci che si sta avvicinando il sospirato giorno per la partenza verso le ferie. Magari, qualcuno deve aspettare agosto e non è certo facile stare in città mentre gli altri se la stanno spassando al mare o in montagna. Si ha voglia di evadere dalla routine. Di fare qualcosa che ci possa piacere. Che, magari, testi anche il nostro coraggio. Senza rischiare e in totale sicurezza. Ad esempio, è da consigliare una gita per visitare due borghi che sono uniti da una passerella sospesa nel vuoto.

Questo tipo di avventura si può vivere in ogni Regione

Certo, in tanti preferiscono la tranquillità del mare, magari puntando sulle località dove si possa spendere meno. Ecco, allora, che valutare delle alternative non è una cattiva idea. E, verrebbe da dire, altro che vacanza ai Caraibi o in montagna, perché in questa estate 2022 spopoleranno questi affascinanti percorsi adatti a tutti. L’esperienza che dovremmo fare è quella dei parchi avventura. Che ci trasformeranno in una sorta di Tarzan. Infatti, non a caso, si parla di tarzaning per individuare quello che è un percorso acrobatico in altezza.

Un bel modo di procurarci adrenalina e brividi, per dare uno scossone alla nostra vita. E farci sentire come dei provetti Indiana Jones, alla ricerca dell’avventura. Luoghi immersi nel verde, ormai presenti in ogni Regione d’Italia, che sono perfetti per passare qualche ora spensierata nella natura. Anche perché offrono soluzioni davvero adatte ad ogni età e capacità. In pratica, ci si possono cimentare sia adulti, sia persone di mezza età, ma anche i ragazzini. Grazie a degli istruttori che ci seguiranno, all’inizio passo passo, nelle prime evoluzioni. Sempre pronti ad intervenire in caso di necessità.

Altro che vacanza ai Caraibi o in montagna, nell’estate 2022 questi particolari percorsi faranno vivere una vera avventura ad adulti e bambini

In cosa consistono? Sono dei parchi dei divertimenti del tutto speciali. Infatti, sono composti da vari percorsi aerei, di difficoltà e ad altezze diverse, da compiere con l’aiuto di liane, passerelle, ponti tibetani, cavi. Sono strumenti che ci permettono di passare da un albero all’altro, in totale sicurezza, al fine di completare il percorso. Le persone sono garantite dalla doppia imbragatura che si deve obbligatoriamente indossare, con moschettoni, casco, guanti e carrucola. Dopo una prima lezione teorica e pratica, con degli istruttori, potremo iniziare a fare il percorso più facile, per assimilare le tecniche. Che sono facili e alla portata di tutti.

Poi, saremo noi a scegliere su quale dei percorsi proposti cimentarci. Come detto, ce ne sono in ogni Regione d’Italia e, spesso, se ne trovano diversi. Anche a Milano, per esempio, nella zona di Piazzale Corvetto, c’è il Parco Avventura Corvetto. Per dire come sia facile trovarli vicini a casa e non necessariamente solo in montagna. Tra i più adrenalinici, va segnalato il Parco Avventura Mont Blanc, con passaggio anche su uno strapiombo. Basta digitare, su Google, “Parco Avventura” per avere l’elenco completo dei tanti presenti in Italia.

