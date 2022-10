La ricetta proteica del cous cous perfetta per la dieta

Molti gradiscono il cous cous d’estate, essendo un piatto per lo più freddo. Ma ha un gran potenziale anche in inverno, per un pranzo o una cena veloce e salutare. In effetti, esistono delle ricette proteiche che sono davvero ottime da consumare anche a dieta. Questa in particolare è leggera e genuina, ma che non rinuncia al gusto e alla sfiziosità, tipici di un buon piatto di cous cous originale.

Perché fa bene

Il cous cous è un piatto di origine nordafricana, che si è diffuso in Italia grazie al continuo viaggiare dei marinai. Non è altro che semola di grano duro, che solitamente si condisce con carne in umido, verdure bollite e una manciata di spezie piccanti. La bontà di questo piatto nulla toglie alle sue proprietà nutrizionali. È in effetti un piatto ipocalorico, se scondito, ed apporta un’importante quantità di fibre. Inoltre, non contiene colesterolo e ha una bassa quantità di grassi. Quello che fa la differenza perciò è il condimento. Se condito con carni particolarmente grasse o con un brodo molto ricco, il suo apporto calorico cambia drasticamente. Ecco perché oggi proponiamo una ricetta velocissima e perfetta anche per chi è a dieta.

La ricetta proteica del cous cous per dimagrire

Per il cous cous proteico ci serviranno pochissimi ingredienti. Otterremo un piatto leggero e sfizioso, che quasi ci farà dimenticare di essere a dieta. Procuriamoci:

cous cous (per una porzione andranno bene 70 g);

cubetti di prosciutto cotto light (una confezione);

fiocchi di latte (una confezione);

spezie a piacere.

Cominciamo preparando il nostro cous cous. L’ideale sarebbe usare uno di quelli a cottura rapida. Di solito basta aggiungere la stessa quantità di acqua salata bollente e lasciare a riposo per 5 minuti, coperto con pellicola, ma dovremo leggere bene le indicazioni, perché potrebbero variare a seconda della marca e della tipologia di cous cous. Mentre il cous cous si ammorbidisce, saltiamo in padella i cubetti di prosciutto con qualche spezia a piacere (noi consigliamo paprika e aglio liofilizzato, con un filo d’olio). Una volta pronti, sgraniamo il cous cous con una forchetta, aggiungiamo i nostri cubetti di prosciutto ben croccanti e i fiocchi di latte.

Mescoliamo bene e il pranzo è pronto! Un piatto unico davvero delizioso e con poche calorie, di cui non potremo più fare a meno. E per impiattare, una spolverata di pepe è l’ideale! Se poi ci resta spazio per un secondo, possiamo sempre preparare una tarte tatine salata ai pomodorini in pochi minuti! Quel che è certo è che questa è la ricetta proteica del cous cous più buona che potremmo preparare, a prova di imbranati ai fornelli!

