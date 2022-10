Come detrarre nel 730/2022 queste comuni spese che affrontano tante famiglie

La crisi economica degli ultimi tempi e il costante aumento dei prezzi di tantissimi beni e servizi stanno mettendo in difficoltà tantissime famiglie. Si fa sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese soprattutto quando ci sono i figli studenti e/o non economicamente autonomi. Nonostante il Governo abbia previsto diversi aiuti e sostegni economici come l’erogazione di Bonus e il recente aumento dell’assegno unico per determinate famiglie.

Pertanto diventa sempre più importante stare attenti alle spese e tenere ben presente quali potranno portarsi in detrazione nel 730. In tal modo le famiglie potranno ottenere dei piccoli rimborsi che in un periodo come questo fanno sempre comodo, soprattutto se sono numerose. Tra le spese infatti che possono portarsi in detrazione ad esempio rientrano quelle per le attività sportive svolte dai ragazzi tra i 5 e i 18 anni. Ma queste non sono le uniche, in quanto possono portarsi in detrazione anche le spese per l’abbonamento ai trasporti. Come detrarre nel 730/2022 queste comuni spese?

Le famiglie possono portare in detrazione anche questi abbonamenti

In particolare può detrarsi il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Queste spese sono sempre più frequenti soprattutto in considerazione dell’aumento dei costi del carburante e poterle scaricare comporta un ulteriore vantaggio economico. Tale detrazione spetta non solo per l’abbonamento che si paga per sé stessi ma anche per anche per quello sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. La detrazione tuttavia è calcolata su un importo complessivamente non superiore ad euro 250.

Inoltre il limite massimo di spesa che può detrarsi s’intende riferito cumulativamente alle spese sostenute per l’abbonamento proprio e per i familiari a carico. L’Agenzia delle Entrate inoltre chiarisce che per abbonamento debba intendersi un titolo di trasporto che consenta di effettuare un numero illimitato di viaggi. In particolare per più giorni su un determinato percorso o sull’intera rete in un periodo di tempo specificato. Pertanto sono detraibili le spese per l’acquisto di abbonamenti che implichino un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

Come detrarre nel 730/2022 queste comuni spese che tanti genitori sostengono per i figli o anche per se stessi

Per poter fruire di tale detrazione il contribuente dovrà prestare molta attenzione ai documenti da conservare e soprattutto alle modalità di pagamento. Ma come detrarle? La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio o altrimenti dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento. Dovrà inoltre essere documentata la durata dell’abbonamento. Inoltre se la ricevuta di pagamento è intestata ad un familiare a carico occorrerà un atto di notorietà da parte di chi sostiene la spesa. In ipotesi di ricarica o emissione del titolo di viaggio in formato elettronico, dalla documentazione dovranno risultare le indicazioni necessarie per qualificare il titolo di viaggio. Tali requisiti sono soddisfatti anche qualora la documentazione sia riconducibile al contribuente in modo univoco. Ad esempio perché contiene il numero identificativo dell’abbonamento intestato a quest’ultimo.

Lettura consigliata

Come scaricare nel 730 i canoni di locazione degli studenti fuori sede