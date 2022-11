Cosa vedere nel weekend in Piemonte, 3 luoghi magici e suggestivi a pochi passi da casa

Il weekend è alle porte e siamo pronti ad esplorare altri posti incredibili della nostra splendida Italia. Tutte le Regioni, da Nord a Sud, hanno tanto da offrire oltre ai posti più turistici e conosciuti da tutti. Allontanandosi dalla calca si possono trovare delle vere gemme che tanti non conoscono.

Il Piemonte, per esempio, è una Regione forse meno turistica rispetto ad altre, ma che saprà sorprenderci sicuramente. Tra verde incontaminato, paesaggi dai colori affascinanti e borghi ricchi di storia, è la meta perfetta per una gita fuoriporta.

Cosa vedere nel weekend in Piemonte, lo stupendo paesaggio delle Langhe

Partiamo da La Morra, piccolo borgo in provincia di Cuneo, nel cuore delle Langhe. A soli 40 minuti di auto da Mondovì, altro gioiello piemontese, è incluso nei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Patrimonio dell’UNESCO. Questo borgo in cima alla collina vanta la produzione di corposi vini come il Nebbiolo e il Barolo. Per questo motivo è d’obbligo fare un salto alla Cantina Comunale di La Morra, per una degustazione sul posto. Il centro storico ha molto da offrire con Piazza Castello e la Torre campanaria risalente al 1700. Splendide anche la chiesa di San Martino e quella della Confraternita di San Rocco, due tappe da visitare. Gli amanti della natura e del trekking possono avventurarsi lungo i 7 sentieri, sia a piedi che in bici.

Proseguendo lungo l’itinerario, a 30 minuti da La Morra, ecco comparire un altro suggestivo borgo, Neive. Quasi al confine tra le Langhe e le colline del Monferrato, è un vero spettacolo per gli occhi. I colori, gli odori e i sapori di questo luogo riescono a trasportare in un Mondo incantato. Ovviamente il vino è grande protagonista anche di questo luogo, favolosa l’atmosfera nel periodo della vendemmia. Anche il centro abitato, però, non va assolutamente trascurato, bellissimi la Cappella di San Sebastiano e Palazzo Borgese. Suggestiva anche l’installazione recente della panchina gigante verde da cui scattare foto favolose.

Il borgo isola che sembra uscito dal pennello di un pittore

Dal magnifico territorio delle Langhe, ci spostiamo in provincia di Novara, a Orta San Giulio. Il centro abitato principale si trova sulla riva del Lago d’Orta, ma è l’isola che racchiude il suo grande splendore. L’isola di San Giulio sorge a 400 metri dalla riva ed è quasi interamente occupata dall’Abbazia Mater Ecclesiae. Stupenda la Basilica di San Giulio, in stile Romanico, ma è impossibile non rimanere affascinati dai vicoletti che la circondano. Per accedervi bisogna prendere un battello, il biglietto costa pochi euro, ma meglio controllare gli orari di accesso. Una volta visitata la splendida isoletta, si può esplorare la riva e i vari Comuni dei dintorni.

Se stiamo organizzando una gita fuoriporta e non sappiamo cosa vedere nel weekend in Piemonte, questa è la risposta. Visto che ci siamo, una volta visitata Orta San Giulio possiamo proseguire per altri 40 minuti in auto. In pochissimo tempo si può raggiungere il Lago Maggiore e visitare la splendida Verbania e la meravigliosa Villa Taranto.