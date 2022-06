Siamo un po’ tutti alle prese con le prenotazioni per la nostra vacanza estiva. C’è chi ha già le ferie bloccate e chi invece non ha ancora idea di quando potrà partire. Ma sia che si tratti di un weekend fuoriporta che di un vero e proprio viaggio, bisogna comunque prenotare. Certo, se possiamo partire quando ci va, possiamo tranquillamente sfruttare le offerte last minute. Però, se non vogliamo spendere cifre esorbitanti dobbiamo per forza organizzare tutto con largo anticipo. Per i voli è facile trovare offerte davvero allettanti, sia con Google Flight che utilizzando la funzione ovunque.

Quest’ultima funzione è davvero incredibile perché ci permette di partire spendendo davvero pochissimo. L’unica cosa è che dobbiamo essere disposti a scegliere tra le mete più convenienti proposte nel periodo che desideriamo.

3 trucchi utili per pagare meno e risparmiare quando si prenota l’hotel o l’alloggio che ci torneranno utili questa estate

Ma anche per prenotare l’alloggio possiamo sfruttare qualche trucco che ci farà risparmiare un sacco di soldi. La prima cosa da fare è sicuramente confrontare più siti di prenotazioni come Booking, Airbnb o Trivago. Una volta che ci siamo fatti un’idea, non dimentichiamo questo passaggio. Andiamo sempre a controllare sul sito ufficiale dell’hotel, potremmo trovare offerte ancora più convenienti. Dopodiché possiamo mettere in pratica questi trucchi che in pochi conoscono, ma che ci svolteranno il viaggio.

Registrarsi al sito di prenotazione hotel

Vero, non ne possiamo più di creare profili e ricevere newsletter da un sacco di siti diversi. Ma avere un profilo può darci dei vantaggi incredibili che spesso non consideriamo. Possiamo ricevere in anteprima sconti e offerte, oppure accumulare punti da scalare per dei buoni da utilizzare. Ad esempio, con Booking si può accedere al programma Genius, che dopo una serie di prenotazioni offre prezzi scontatissimi. Ma anche altri vantaggi come cancellazioni gratuite, colazioni incluse o upgrade della camera.

Un altro trucco è utilizzare le app di prenotazioni, quando sono disponibili. Spesso vengono proposti sconti davvero convenienti solo se si prenota direttamente da mobile. I vari siti utilizzano questa strategia per fidelizzare il cliente e far scaricare più applicazioni possibile.

Per finire oltre a puntare sulla bassa stagione, scegliamo delle mete con prezzi bassi nel weekend. I luoghi più turistici aumentano i prezzi nel fine settimana, mentre le città che lavorano con il turismo d’affari no. Anzi, nel weekend abbassano i prezzi perché questi hotel si svuotano dal venerdì sera. Valutiamo città come Francoforte, Bruxelles, ma anche Londra o Berlino. Controlliamo gli hotel nei distretti finanziari della città che abbiamo scelto, risparmieremo parecchi soldi.

Quindi, ecco 3 trucchi utili per pagare meno e risparmiare per una vacanza low cost senza rinunciare al comfort. Un ultimo consiglio che fa sempre comodo è quello di scegliere mete meno turistiche e famose. Ci sono tanti posti dalla bellezza disarmante ma meno affollati che sono più accessibili a tutte le tasche.

