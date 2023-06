Le migliori offerte Italo e Trenitalia per viaggiare comodi verso Pompei, Salento e Sicilia per vacanze da sogno

Con l’arrivo dell’estate i ragazzi hanno più tempo libero e gli adulti contano i giorni che li separano dalle ferie. Sono tante le destinazioni tra cui scegliere. Possiamo farci consigliare dagli amici o da un agente di viaggio. Spesso, però, organizziamo un viaggio da soli. È facile prenotare aerei e hotel da casa. Potremmo anche raggiungere mete bellissime in Italia con il treno. Diamo un’occhiata a qualche offerta.

Viaggiare ogni giorno per recarci al lavoro, a scuola o per raggiungere l’università è stressante. Bambini, giovani e adulti, quindi, con l’arrivo dell’estate sognano mete belle dove rilassarsi. Ci si può concedere anche una visita a città come Roma o Firenze, ricche di capolavori artistici. C’è pure chi preferisce località balneari con discoteche all’aperto.

Qualsiasi destinazione si può raggiungere con un mezzo. Abbiamo a disposizione l’auto, il bus, l’aereo. Possiamo anche prendere il treno per viaggiare in modo tranquillo.

Grazie a questo mezzo di trasporto possiamo andare in molte zone interessanti in Italia e all’Estero.

Ecco le migliori offerte Italo e Trenitalia per viaggiare comodi

Se stiamo organizzando una vacanza, ad esempio in Campania probabilmente visiteremo Napoli, la Costiera Amalfitana e Pompei. Le bellezze di questi posti attraggono molti. In Puglia potremmo andare nel Salento, ricco di tradizioni e località balneari. In Sicilia ci attendono siti archeologici, spiagge da sogno, piatti prelibati.

Con Italo possiamo raggiungere queste e altre località italiane risparmiando un po’ di soldi. Infatti, ad esempio, da Roma a Pompei i prezzi vanno da 24,90 a 41,90 euro solo andata, in base al giorno di partenza. Si viaggerà dal 21 giugno in treno con Italo fino a Napoli Afragola per poi continuare con Itabus fino a Pompei.

Sempre partendo da Roma possiamo raggiungere Agrigento, città della Valle dei Templi e Capitale della Cultura 2025. Dal 21 giugno i prezzi variano da 36,90 a 71,90 euro a persona solo andata. Con il treno di Italo si raggiunge Villa San Giovanni in Calabria, per poi viaggiare con Itabus. Se la nostra meta è il Salento, i prezzi per Gallipoli partono da 25,90.

Alcuni imperdibili sconti sui biglietti del treno

Con Trenitalia si possono ottenere vari tipi di sconti. Per chi ha più di 60 anni c’è uno sconto fino al 50% sulle Frecce e gli Intercity. Con l’offerta Frecciayoung chi ha meno di 30 anni può viaggiare con 19,00 oppure 29,00 euro con le Frecce. Su Intercity e Frecciabianca, invece, per gli under 30 c’è uno sconto fino al 70%.

Quando si va in vacanza spesso si è in compagnia. Ecco, quindi, altre proposte interessanti di Trenitalia per risparmiare. Per gruppi da 3 o 5 persone c’è fino al 60% di sconto. Le famiglie sull’Intercity notte risparmiano fino al 50%. Se si prende l’Intercity, i bambini fino a 15 anni viaggiano senza pagare, mentre gli adulti hanno il 40% di sconto.

Infine, con l’offerta Frecciafamily gli under 15 viaggiano gratis e gli adulti ottengono il 50% di sconto sul biglietto.

Le migliori offerte Italo e Trenitalia per viaggiare comodi sono molto interessanti. Per i dettagli si rimanda ai rispettivi siti ufficiali.