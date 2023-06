È un classico della cucina italiana e la pasta preferita da Emma Marrone e non è al pomodoro

Il piatto di pasta semplice e veloce e che ha conquistato Emma Marrone e che da piccoli abbiamo mangiato centinaia di volte. Ecco di quale primo si tratta.

Quali sono i primi piatti più amati dagli italiani? Secondo l’Unione Italiana Food sul podio ci sarebbe la popolarissima pasta alla carbonara, caratteristica della tradizione romana. Un piatto semplice a prima vista, ma che in realtà nasconde diverse insidie, sia sulla scelta degli ingredienti, sia sulla preparazione. Al secondo posto segue un’altra pasta tipica del Lazio, la cacio e pepe, anche questa apparentemente facile da cucinare, eppure non tutti sanno farla ad arte. Si aggiudicano il terzo posto le trofie al pesto, un simbolo della Liguria che conquista i palati di molti.

Nella lista dei piatti di pasta preferiti dagli italiani non possono mancare le lasagne, grande piatto della domenica che non conosce confini. La classifica include i bucatini all’amatriciana, spaghetti alle vongole, pasta alla norma, con patate, orecchiette con cime di rapa, pizzoccheri. Un simbolo della cucina italiana è anche la pasta al pomodoro, tra le più imitate e adorate al Mondo.

È un classico della cucina italiana, un primo che abbiamo mangiato tanto da piccoli

Esiste un’altro tipo di pasta, nato a Roma ad opera di Alfredo di Lelio, proposto praticamente in tutti i ristoranti americani, le tagliatelle Alfredo. Una ricetta molto semplice composta dalle golose tagliatelle, burro e parmigiano, che in America è arricchita spesso con la panna, per dare la giusta cremosità. In realtà la pasta al burro, con vari formati di pasta, esisteva giù in Italia da secoli e molte volte l’abbiamo assaggiata da bambini.

Infatti, è veloce da fare, ha gusto semplice, è per questo l’amavamo quando eravamo piccoli. Ma sono ancora in tanti che adorano questo piatto, come la cantante Emma Marrone, che ama letteralmente questo piatto. Emma è una buona forchetta e non nasconde il suo amore per la cucina italiana, e su Instagram pubblica una foto della pasta al burro. Si tratta delle penne rigate cosparse di parmigiano e dichiara che è una pasta di cui non si parla abbastanza. Come tantissimi altri piatti esistono le varianti ed anche alcuni segreti per cucinarla ad arte.

I trucchi e le aggiunzioni

È un classico della cucina italiana e per ottenere una pasta al burro da manuale, ecco i segreti degli chef. Bisogna usare del burro di qualità può fare la differenza nel risultato finale, usiamolo a temperatura ambiente senza mai farlo fondere. L’ideale sarebbe scegliere della pasta lunga che sono perfette per creare quella crema avvolgente. Solitamente si usano le stesse qualità di burro e parmigiano, più un po’ di acqua di cottura, ricca di amido. Scoliamo la pasta al dente e mescoliamola subito con il burro e l’acqua di cottura, solo alla fine aggiungiamo il formaggio grattugiato. A piacere potremo aggiungere noce moscata, della salvia, scorza di limone o perfino del tartufo.