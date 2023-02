Meglio usare l’acqua calda o fredda per la doccia? La risposta non è quella che ti aspetti

Quando fai la doccia usi l’acqua fredda oppure quella calda? In questo articolo analizzeremo le principali differenze così potrai fare la scelta più giusta la prossima volta che ti getterai sotto il getto d’acqua!

Tutti i giorni, ognuno di noi si fa la doccia. C’è chi preferisce farla la mattina e chi invece a fine giornata. Ci sono poi situazioni in cui ci facciamo anche più docce nello stesso giorno. Pensiamo ad esempio al periodo estivo, quando fa molto caldo e si suda tantissimo tanto da cambiare maglia o camicia. Lo stesso accade per chi fa sport. Dopo una corsa, una seduta in palestra o una nuotata in piscina, la doccia è d’obbligo. Tutti i giorni, magari senza neppure rendercene conto, ci troviamo di fronte a delle scelte da compiere. Facciamo scelte di continuo: in casa , su cosa mangiare, quando facciamo la spesa, mentre eseguiamo le faccende domestiche … A volte non ci poniamo più neppure la domanda perché ci sono gesti che compiamo ormai automaticamente come un’abitudine consolidata. Ma torniamo al caso specifico della doccia.

È meglio usare l’acqua calda o fredda per la doccia?

In inverno, quando si rientra a casa la sera, non si vede l’ora di buttarsi sono un bel getto di acqua calda per scaldare ossa e membra dal freddo accumulato durante la giornata. Al contrario, in piena estate, una doccia bella fresca è quel che ci vuole per trovare refrigerio. In realtà, però, le cose non devono limitarsi alla sensibilità e ai gusti personali e alla piacevolezza dell’esperienza in sé.

Fare la doccia è un’azione basilare e necessaria per avere cura della propria igiene personale. Oltre a ciò, scegliere una temperatura dell’acqua piuttosto che un’altra non è un fattore ininfluente. Sai tratta infatti di un paramento che può svolgere azioni di notevole importanza per il nostro benessere psico-fisico. Se ci ragioniamo, infatti, in una spa o in un centro benessere, ci sono varie vasche con temperature di acqua differenti. Ciò significa che un qualche significato c’è circa la gradazione dell’acqua.

Acqua calda o acqua fredda: tutti i vantaggi di entrambi

L’acqua fredda ha i seguenti vantaggi:

dà una bella sferzata di energia;

tonifica pelle, cute e rinvigorisce anche il tono muscolare;

stimola le difese immunitarie;

dà una accelerata al metabolismo;

previene il raffreddore;

riduce lo stress.

Dal canto suo, invece, l’acqua calda apporta i seguenti benefici:

distende e rilassa i muscoli;

riduce il senso di fatica e stanchezza;

allevia l’emicrania;

pulisce la pelle perché dilata i pori;

allevia la fastidiosa sensazione di naso chiuso.

Detto ciò, alla domanda iniziale se è meglio usare l’acqua calda o fredda per la doccia, non c’è una risposta univoca. Abbiamo visto che entrambe le possibilità arrecano indubbi vantaggi al nostro organismo. Pertanto, la scelta è puramente personale e dipende dallo stato psico-fisico in cui ci si trova e dal momento della giornata. Una valida idea potrebbe anche essere quella di alternare getti d’acqua calda e fredda per alcuni secondi. Oltre a beneficiare di tutti i pro delle diverse temperature, questo è anche un ottimo allenamento per la nostra circolazione perché si costringono i vasi sanguigni a dilatarsi e contrarsi di continuo.