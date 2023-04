Mettere un pezzetto d’aglio fuori dalla finestra: l’antico rimedio delle nonne è ancora stupefacente per la primavera

Un modo di dire sempre valido sostiene che se una persona intelligente sa risolvere un problema, una considerabile saggia lo riesce ad evitare.

Detto questo, ci risulterà ancora più evidente che affidare un tentativo all’antica saggezza tramandata nei secoli non ci costa praticamente nulla. Tanto più se rientriamo tra quei milioni di italiani che hanno una casa vicino al verde di un giardino, o nei pressi di qualche albero o campo. Insomma, ovunque possano entrare in casa formiche. Mettere un pezzetto d’aglio fuori dalla finestra: l’antico rimedio funziona per davvero.

Una presenza molto fastidiosa

A nessuno piace l’idea di avere formiche in casa, e non serve avvistarne una fila in marcia ordinata per creare il panico. Con un pochino di pazienza sono in grado di entrare alla spicciolata, trovare un angolo congruo, ed iniziare a sviluppare la propria colonia. In primavera, d’altronde, il varco c’è quasi sempre. Più che in estate, quando le tapparelle sono abbassate e le finestre sono chiuse per il condizionatore, è proprio in tarda primavera che potrebbero affacciarsi nei nostri luoghi.

Ed è la dove intervenire. L’antico rimedio lo diceva chiaramente: serve l’aroma pungente dell’aglio (dato da una sostanza chimica chiamata alliina, e che costituisce un potente composto organico solforoso naturale). Infatti l’aroma d’ aglio è detestato dalle formiche.

Motivo per il quale sono in tanti a strofinarlo sui varchi domestici, oppure a lasciarne un pezzetto sul davanzale. E se ci pensiamo per analogia è ciò che avviene in molti giardini ed orti domestici: l’aglio è considerato molto efficace per allontanare i temibili afidi e coleotteri senza fare loro del male. A dire il vero non esiste uno studio scientifico che dimostri l’efficacia di questo gesto. Nulla più dell’osservazione empirica. Proprio come quella, diffusa anche nei Paesi anglosassoni, che associa la presenza di castagne in stanza all’assenza di ragni.

Basterebbe fare un buchino, secondo questo trucco, per fare in modo che i ragni risultino infastiditi dall’essenza della castagna. Se questo trucco sia determinante per evitare la presenza di ragni e ragnatele, non è possibile affermarlo con certezza. Ma ci sono così tante persone che giurano di non vedere tracce di questi animaletti, che il gioco potrebbe valere la candela. Se poi amiamo il giardino e la natura, non possiamo fare a meno di integrare il verde per finalità anche dotate di un ritorno economico, come ad esempio le pareti verdi in grado di farci risparmiare sulla bolletta invernale ed estiva.

