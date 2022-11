Freezer che produce troppo ghiaccio, sbriniamolo in maniera facile e sicura

Quando decidiamo di pulire la cucina in maniera più approfondita, qualche ora a parte dovremmo dedicarla a freezer e frigo. Prenderci cura dei nostri elettrodomestici e mantenerli efficienti ci permetterà di avere prestazioni più elevate e minori consumi. Il freezer in particolar modo potrebbe essere impegnativo perché è necessario sbrinarlo completamente per poterlo igienizzare al meglio. Dopo aver staccato la spina dovremmo sistemare degli stracci sul pavimento alla base dell’elettrodomestico in modo che l’acqua possa essere raccolta con facilità. Quindi piazziamo una pentola di acqua calda dentro lo scompartimento e chiudiamo lo sportello fino a quando il calore non lo avrà sbrinato. Muniamoci di spatola e togliamo il ghiaccio, quindi procediamo alla pulizia. Molti utilizzano il phon per sbrinare. Sarebbe un’operazione molto pericolosa. Non dovremmo mai avvicinare il phon all’acqua, per sbrinare il freezer questo metodo è fortemente sconsigliato.

Il metodo delle pentole permette di sbrinare anche senza staccare la spina. Questa operazione non richiederà molto tempo se il freezer è perfettamente funzionante. Se il ghiaccio che si va a formare è eccessivo controlliamo l’isolamento che potrebbe essere danneggiato.

Prodotti casalinghi sicuri ed efficaci

Un metodo alternativo se vogliamo sbrinare il freezer senza staccare la spina sarebbe quello di utilizzare il sale. Bastano alcune manciate da spargere sopra il ghiaccio e l’aggiunta di qualche cucchiaio di aceto per farlo sciogliere. L’aceto, inoltre, eliminerà i cattivi odori e disinfetterà i ripiani. Questo passaggio è molto importante nella pulizia del freezer che produce troppo ghiaccio perché la sporcizia causata dai cibi o dalle confezioni potrebbe essere maggiore. Gli alimenti dovrebbero essere sempre conservati in maniera ordinata e riposti in ambienti igienizzati con cura.

Per questo motivo potremmo ricorrere anche all’alcool, un altro prodotto che ci assicura una pulizia completa. Immergiamo uno straccio nell’acqua calda, versiamoci sopra l’alcool e aspettiamo. È un metodo più lento perché dovremmo togliere piccoli pezzi per volta, ma sfregando le pareti i residui dovrebbero venire via più facilmente.

Freezer che produce troppo ghiaccio, i consumi potrebbero aumentare

Sbrinare il freezer è un’operazione importante per evitare che si formi ghiaccio in eccesso. Questo problema potrebbe portare un carico eccessivo sulle parteti del frigorifero danneggiandolo. Lo dovremmo sbrinare almeno 2 volte l’anno, lo sportello viene aperto spesso e questo porta il ghiaccio ad accumularsi nel tempo. Utilizziamo poi uno spruzzino con acqua calda per pulirlo, così i residui rimasti verranno eliminati totalmente.

La temperatura ideale del congelatore dovrebbe essere tra i -18 gradi e i -24 gradi. Controllare l’efficienza del freezer, la formazione del ghiaccio e la giusta temperatura ci permetterà di consumare una minore quantità di energia elettrica. Un congelatore di mezzo metro cubo consuma all’incirca 300 watt per una spesa di 20 euro al mese. Un malfunzionamento potrebbe portare questa cifra a salire andando a pesare sulle bollette di casa.