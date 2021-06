Malta è una piccola isola immersa nel mediterraneo. Dista circa tre ore dal nord Italia. Dal sud, in particolar modo dalla Sicilia, è possibile accedervi per mezzo di un traghetto con davvero poco tempo di viaggio. Oltre ad essere molto economica è anche ricca di storia, cultura e divertimento.

Ecco perché Malta è un posto favoloso dove andare in vacanza

Se si ama la spiaggia, il mare, gli sport legati ad esso, il sole e i giri in barca Malta è senz’altro il posto giusto. Il mare è cristallino e più a largo della costa diventa di un blu davvero intenso. Questo luogo possiede numerose grotte bellissime. L’acqua è abbastanza fredda per via dell’ubicazione dell’isola. Gli sport acquatici e i divertimenti non vengono di certo a mancare.

Oltre a ciò, questa piccola isola è anche davvero ricca di reperti storici e culturali. Dal momento che risulta essere situata in una posizione strategica, in passato è stata oggetto di varie conquiste da parte di numerosi popoli. Per questo motivo si trovano rovine romane, greche, moschee, chiese cattoliche, e anche numerosi templi antichi. L’Ipogeo di Ħal-Saflieni, ad esempio, è una costruzione sotterranea molto antica che si trova proprio a Malta, più precisamente nella città di Paola. È parte del patrimonio culturale dell’UNESCO. Si dice che la sua costruzione risalga tra il 3600 e il 2500 a.C.

Malta, inoltre, è ricca di paesaggi naturali sorprendenti. Nella zona sud dell’isola ci sono strade quasi deserte, molta pace e tranquillità. Andando a nord, invece, si trova la parte più “nuova” e turistica dell’isola. Piena di divertimenti, hotel di lusso e locali interessanti.

Luoghi consigliati da visitare a Malta

Tutta l’isola vale la pena di essere esplorata, ma se non si ha sufficiente tempo e denaro, ecco i luoghi o le attività ritenute imperdibili se si visita Malta:

giro in barca nelle grotte blu;

Ipogeo di Ħal-Saflieni;

i 7 templi megalitici, il più ambito è quello di Ħaġar Qim;

Medina, una città medievale costruita su una splendida collinetta;

La Valletta, capitale maltese;

giro in barca alla volta di un tour turistico di Gozo;

spiaggia di Comino. Ci si arriva in barca nuovamente, ma questa piccola porzione di luogo risulta avere un mare splendido e cristallino.

Ecco perché Malta è un posto favoloso dove andare in vacanza, grazie alle sue tante particolarità saprà conquistare un po’ tutti.