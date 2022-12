Un azzeccato regalo di Natale spendendo pochissimo? Ecco i 3 libri che illumineranno chi li riceverà

Fare il regalo di Natale giusto a volte può sembrare un’impresa ai limiti dell’impossibile. Ma chi vuole mettere un pensiero sotto l’albero facendo un figurone può scegliere uno dei 3 libri suggeriti di seguito.

La scelta del regalo di Natale è resa spesso abbastanza complicata a causa di tre mancanze. Chi vuole mettere un regalo di Natale sotto l’albero per fare felice una persona spesso ha mancanza di idee. La mancanza di idee spinge molti alla ricerca del regalo negli ultimi giorni prima della festa, proprio i più frenetici, quando manca il tempo. Infine può accadere che il budget per il pensiero sia limitato e quindi la mancanza di denaro limita ulteriormente la scelta.

Un azzeccato regalo di Natale spendendo pochissimo con tre libri per tutti

Chi sceglie un regalo di Natale potrebbe farsi aiutare dalle abitudini del destinatario del pensiero. In alternativa un libro potrebbe levarci dall’impiccio, anzi, 3 libri. Perché abbiamo scelto di consigliare proprio questi 3 libri? Perché hanno tutti una caratteristica unica. Oltre ad essere libri celebrati dalla critica, questi testi sono adatti a tutti. Quindi possono essere regalati ad adulti e bambini, ad amici e familiari e anche al nostro partner.

Il primo libro è Canto di Natale di Charles Dickens. Alzi la mano chi lo ha letto. Ma tutti, o quasi, almeno una volta abbiamo visto la sua trasposizione su una pellicola cinematografica. Molti la considerano una delle storie di Natale più famose e commoventi, ma anche fantastiche. Racconta di tre sogni fatti la notte di Natale che cambieranno per sempre la vita del ricchissimo e avarissimo Ebenezer Scrooge.

Guerrieri e principi protagonisti di due libri che tutti dovrebbero leggere

Il secondo libro è un manuale molto particolare. Si tratta del Manuale del Guerriero della Luce, scritto da Paulo Coelho. Il Guerriero della luce è presente in ognuno di noi, è un lato della nostra anima, spesso latente. Paulo Coelho con questo libro vuole suggerire come risvegliare in ognuno il guerriero sopito ma determinante per realizzare sogni e raggiungere obiettivi apparentemente impossibili.

Il terzo libro racconta di un principe speciale, Il Piccolo Principe. Il racconto è il più celebre della produzione del francese Antoine Jean Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry, scrittore, aviatore e militare. La pubblicazione del Piccolo Principe è antecedente di appena due anni la scomparsa del suo autore. Il libro affronta temi fondamentali per l’esistenza umana come l’amore, l’amicizia e il senso della vita. Ma la sua particolarità è affrontare questi temi profondi, su cui riflettere, con la leggerezza di una lettura per ragazzi.

Ognuno di questi tre libri è un azzeccato regalo di Natale. Infatti sono testi che si leggono d’un fiato, sono appassionanti e sono sotto forma di breve racconto. Sono perfetti da leggere per chi vuole concedersi alcuni giorni di pieno relax per le feste natalizie. Ma anche da mettere in valigia per chi ha deciso di viaggiare.