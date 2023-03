Da inizio anno il settore delle banche è stato tra i migliori del Ftse Mib trascinato al rialzo soprattutto da Unicredit, BPER Banca e Banco BPM. Anche Intesa Sanpaolo, che ha un peso molto grande vista la sua capitalizzazione, però, ha contribuito al successo di questo settore. La domanda cui vogliamo rispondere oggi è: dove potrebbe rallentare la corsa al rialzo di Intesa Sanpaolo?

La valutazione sulla base dei fondamentali

A livello italiano Intesa Sanpaolo è tra i titoli bancari a sconto rispetto alla media del settore di riferimento qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, il rapporto prezzo su utili è pari a 10,8x a fronte di un valore medio di 11,7x. Analogo risultato si ottiene andando a considerare il rapporto tra prezzo e fatturato. Da notare che, in quest’ultimo caso, il livello di Intesa Sanpaolo, sebbene inferiore alla media del settore di riferimento (4,5x), è in assoluto abbastanza elevato essendo pari a 2,3x.

Per il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, Intesa Sanpaolo è sopravvalutata del 30% circa.

Estendendo l’analisi a livello europeo notiamo che la principale banca italiana è o sopravvalutata oppure in linea con i suoi competitors.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, poi, il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti esprime una sottovalutazione di oltre il 15%.

Dove potrebbe rallentare la corsa al rialzo di Intesa Sanpaolo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 6 marzo a 2,5925 euro, in rialzo dello 0,70% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione è saldamente rialzista e al momento non si vedono segnali di debolezza. Le quotazioni, quindi, sono dirette verso l’obiettivo successivo in area 2,7837 €. Da notare che questo livello è particolarmente importante ed è dove con elevate probabilità di deciderà il futuro di medio di Intesa Sanpaolo.

Come si vede dal grafico, infatti, già in passato, inizio 2022, da questo livello è partito un ritracciamento durato quasi tutto l’anno. Al suo superamento il titolo potrebbe dirigersi verso area 3 €. In caso contrario potrebbe dare inizio a un ritracciamento i cui obiettivi andranno valutati nel momento dell’inversione.

